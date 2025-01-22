Altın, 11 haftanın zirvesine çıktı! 22 Ocak'ta piyasalar

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Küresel borsalar ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni politikaları ve açıklanan güçlü bilançoların iyimserliği artırmasıyla yükseldi.

ABD'de gümrük vergilerine ilişkin belirsizlik nedeniyle dolar iki haftanın dip seviyesine yakın kaldı.

Trump'ın pazartesi göreve geldikten sonra kapsamlı bir gümrük vergisi programı açıklamamasıyla gelen rahatlama da risk iştahını artıran unsurlardan biri oldu.

Birçok yatırımcı ve yabancı sermaye, gümrük vergilerinin Trump'ın görevdeki ilk gününde imzaladığı kararnameler arasında yer almasını bekliyordu.

GÜMRÜK VERGİLERİ 1 ŞUBAT'A KALDI

Ancak Trump, dün yeniden gümrük vergileri hakkında açıklamada bulundu.

Avrupa Birliği'ne (AB) yönelik yeni vergiler getireceğini vadeden Trump, yönetiminin 1 Şubat itibariyle Çin'den ithal edilen ürünlere yüzde 10 gümrük vergisi uygulama konusunu da değerlendirdiğini söyledi.

FED'İN FAİZ ADIMLARI

Vadeli işlemlere göre, ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) bu yıl 37 baz puan faiz indirimi beklenirken ilk faiz indiriminin temmuzdan önce gerçekleşmesi beklenmiyor.

ALTIN

Altın fiyatları, Trump'ın ticari politikalarına ilişkin belirsizlik nedeniyle güvenli liman olan görülen varlıklara talebin artması ve dolardaki hafif gerilemeden destek alarak 11 haftanın yeni zirvesine yükseldi.

Gram altın: 3 bin 158 lira

Çeyrek altın: 5 bin 356 lira

Cumhuriyet altını: 21 bin 819 lira

Tam altın: 21 bin 425 lira

Yarım altın: 10 bin 712 lira

ONS ALTIN: 2 BİN 756 DOLAR

Altının spot piyasadaki ons fiyatı, seans başında 5 Kasım'dan bu yana en yüksek seviyeye yükselmesinin ardından son olarak yüzde 0,28 artışla 2 bin 756 dolar seviyesinde işlem gördü.

DÖVİZ

Dolar, Trump'ın gümrük vergileri konusunda planlarına ilişkin belirsizlik nedeniyle görülen kararsız işlemlerde hafif geriledi.

Doları başlıca altı para birimine karşı ölçen dolar endeksi, dün karmaşık işlemlerin görüldüğü seansı belirgin bir değişim göstermeden kapamasının ardından son olarak yüzde 0,05 düşüşle 108,09 seviyesini gördü.

Dolar, böylece 107,86 ile gördüğü iki haftanın dip seviyesine yakın kaldı.

Dolar, yen karşısında yüzde 0,23 artışla 155,85 seviyesinde işlem gördü.

Euro/dolar yüzde 0,13 düşüşle 1,0415 seviyesine geriledi.

Dolar: 35,6572 lira

Euro: 37,1650 lira

Sterlin: 44,0639 lira

CDC

Türkiye 5 yıl CDS yüzde -1.13 ile 267,04 düştü.

PETROL

Petrol fiyatları, piyasalar Trump'ın görevdeki ilk gününde enerji konusunda ulusal acil durum ilan etmesi ve bu durumun arz üzerindeki etkisini değerlendirirken belirgin bir değişim göstermedi.

Trump, hükümetinin "muhtemelen" Venezuela'dan petrol almayı da bırakacağını ifade etti. Venezuela ABD'ye petrol tedarik eden başlıca ülkelerden biri.

Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 0,04 yükselerek 79,32 dolar seviyesinde işlem gördü.

ABD hafif ham petrolü yüzde 0,09 gerileyerek 75.76 dolar seviyesinde işlem gördü.

BORSA İSTANBUL

Yurt içinde dün dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,30 değer kaybederek 9.999,55 puandan tamamladı.

BITCOIN

Kripto para piyasasında en fazla işlem gören para birimi olan Bitcoin ise yüzde 4,47 ve 4 bin 533,8 dolar artışla 105 bin 911,3 dolardan işlem görüyor.