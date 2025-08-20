Altın, dolar, Bitcoin fiyatları! 20 Ağustos'ta piyasalar

Gram altının yurt içinde rekoru 4 bin 452 lira.

Bu zirve uzun zamandan bu yana aşılmasa da fiyatlar zirveye yakın seyretmeye devam ediyordu.

Ancak son dönemde elindeki altını satarak kâr etmeye çalışanlar, değerli metalde sınırlı düşüşe neden oldu.

ALTININ ONS FİYATI 4 İŞLEM GÜNÜNDE DE DÜŞTÜ

Altının ons fiyatı ise ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklendiği ölçüde faiz indirimine gitmeyebileceği endişeleri ve jeopolitik risklerin azalmasının etkileriyle dün yüzde 0,5 düşüşle 3 bin 315 dolara inerek değer kaybını 4. işlem gününe taşıdı.

Ons altın şu sıralarda ise yüzde 0,1 artışla 3 bin 318 dolardan satılıyor.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 4 bin 368 lira

Çeyrek altın: 7 bin 407 lira

Cumhuriyet altını: 30 bin 180 lira

Tam altın: 29 bin 627 lira

Yarım altın: 14 bin 813 lira

DÖVİZ FİYATLARI

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün yüzde 4,31'e inerken, yeni günde yatay seyrediyor. Dolar endeksi de dün yüzde 0,2 artışla 98,4 seviyesinde günü tamamlarken, şu sıralarda önceki kapanışın hemen altında bulunuyor.

Dolar 40,9078 liradan alınıyor ve 0,05 artışla 40,9137 seviyesinden işlem görüyor. Döviz fiyatlarında son durum ise şöyle:

Dolar: 40,9137 lira

Euro: 47,7087 lira

Sterlin: 55,3130 lira

BITCOIN

Kripto para piyasasında en fazla işlem gören para birimi olan Bitcoin ise dünden bu yana 1,08 düşüşle 113 bin 745,5 dolara geriledi.

ETHEREUM

Bitcoin'in ardından işlem gören ikinci para birimi olan Ethereum ise yüzde 1,21 düşüşle 4 bin 179,48 dolara kadar geriledi.

BRENT PETROL

Brent petrol yüzde 0,46 artışla 66,09 dolara yükseldi.

BUGÜN PİYASALARIN ODAĞINDA NE VAR?

Küresel piyasalar, yatırımcıların Fed Başkanı Powell’ın cuma günü Jackson Hole’daki konuşması öncesi temkinli duruşu ve kâr realizasyonu nedeniyle karışık seyrediyor.

Bugün ise gözler FOMC toplantı tutanaklarında.

BIST 100 ENDEKSİ DÜN ALICILI SEYRETTİ

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,30 değer kazanarak 10.962,02 puandan tamamladı. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yatay seyrederek 12.250,00 puanda işlem gördü.

BIST 100 endeksi güne yatay seyirle 10.961,99 puandan başladı.