Altın düşüşte! 15 Kasım'da altın ve döviz fiyatları

Güçlenen dolar ve yükselen tahvil faizleri ile alternatif maliyeti artan altının ons fiyatında düşüş eğilimi altıncı işlem gününe taşınırken şu sıralarda, önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 2 bin 559 dolardan alıcı buluyor.
Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yaptığı açıklamada faiz indirimi kısıtlamasını işaret etmesiyle, iki ayın en düşük seviyesine yakın tutundu.
ALTIN FİYATLARI
Ons altın: 2 bin 559 dolar
Gram altın: 2 bin 832 lira
Çeyrek altın: 4 bin 802 lira
Cumhuriyet altını: 19 bin 564 lira
Tam altın: 19 bin 568 lira
Yarım altın: 9 bin 607 lira
DÖVİZ
Dolar/TL dün yatay seyirle 34,3290'dan kapanırken, bugün bankalararası piyasada yüzde 0,3 artışla 34,4230'dan işlem görüyor.
Dolar: 34,4272 lira
Euro: 36,3466 lira
Sterlin: 43,5772 lira
BORSA İSTANBUL
Yurt içinde dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,29 değer kazanarak 9.420,42 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi güne yüzde 0,29 yükselişle 9.447,70 puandan başladı
BRENT PETROL
Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 0,9 azalışla 71,6 seviyesinde bulunuyor.
BITCOIN
Seçimden sonra yükseliş eğiliminde hareket ederek rekor seviye olan 93 bin doları test eden Bitcoin, 87 bin 500 dolarda dengelendi.
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