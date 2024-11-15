Altın düşüşte! 15 Kasım'da altın ve döviz fiyatları

AA & Ensonhaber

Güçlenen dolar ve yükselen tahvil faizleri ile alternatif maliyeti artan altının ons fiyatında düşüş eğilimi altıncı işlem gününe taşınırken şu sıralarda, önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 2 bin 559 dolardan alıcı buluyor.

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yaptığı açıklamada faiz indirimi kısıtlamasını işaret etmesiyle, iki ayın en düşük seviyesine yakın tutundu.

ALTIN FİYATLARI

Ons altın: 2 bin 559 dolar

Gram altın: 2 bin 832 lira

Çeyrek altın: 4 bin 802 lira

Cumhuriyet altını: 19 bin 564 lira

Tam altın: 19 bin 568 lira

Yarım altın: 9 bin 607 lira

DÖVİZ

Dolar/TL dün yatay seyirle 34,3290'dan kapanırken, bugün bankalararası piyasada yüzde 0,3 artışla 34,4230'dan işlem görüyor.

Dolar: 34,4272 lira

Euro: 36,3466 lira

Sterlin: 43,5772 lira

BORSA İSTANBUL

Yurt içinde dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,29 değer kazanarak 9.420,42 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi güne yüzde 0,29 yükselişle 9.447,70 puandan başladı

BRENT PETROL

Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 0,9 azalışla 71,6 seviyesinde bulunuyor.

BITCOIN

Seçimden sonra yükseliş eğiliminde hareket ederek rekor seviye olan 93 bin doları test eden Bitcoin, 87 bin 500 dolarda dengelendi.