Altın fiyatları durgun seyirde! 26 Mart'ta gram ve çeyrek altın fiyatları

Haber Merkezi
Geçen haftalarda ons altın, 3 bin 57,31 dolara; gram altın da 4 bin 2 liraya kadar yükselerek rekor kırdı.
Altın yatırımcıları üst üste gelen bu artışların etkisiyle hareket ederken, altın fiyatları durgun seyre girdi.
Ons altın, bugün 3 bin 26 dolarda.
ALTIN FİYATLARI
Rekor yorgununun etkisindeki altın fiyatları bugün ise şöyle:
Gram altın: 3 bin 697 lira
Çeyrek altın: 6 bin 269 lira
Cumhuriyet altını: 25 bin 543 lira
Tam altın: 25 bin 70 lira
Yarım altın: 12 bin 537 lira
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