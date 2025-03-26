Altın fiyatları durgun seyirde! 26 Mart'ta gram ve çeyrek altın fiyatları

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Geçen haftalarda ons altın, 3 bin 57,31 dolara; gram altın da 4 bin 2 liraya kadar yükselerek rekor kırdı.

Altın yatırımcıları üst üste gelen bu artışların etkisiyle hareket ederken, altın fiyatları durgun seyre girdi.

Ons altın, bugün 3 bin 26 dolarda.

ALTIN FİYATLARI

Rekor yorgununun etkisindeki altın fiyatları bugün ise şöyle:

Gram altın: 3 bin 697 lira

Çeyrek altın: 6 bin 269 lira

Cumhuriyet altını: 25 bin 543 lira

Tam altın: 25 bin 70 lira

Yarım altın: 12 bin 537 lira