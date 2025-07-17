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Altın fiyatları geriledi! 17 Temmuz'da altın, döviz, borsa ve Bitcoin

Ons altın 3 bin 329 dolara gerilerken, gram altın 4 bin 311 lira seviyesinden satılıyor. Dolar ise 40,2784 lira ile yatay seyirde.

Haber Merkezi Haber Merkezi
17.07.2025 09:40
Altın fiyatları geriledi! 17 Temmuz'da altın, döviz, borsa ve Bitcoin

Altının ons fiyatı yeni günde yüzde 0,2 düşüşle 3 bin 329 dolar seviyesinde seyrediyor.

Brent petrolün varil fiyatı önceki kapanışın hemen üzerinde 68,1 dolarda bulunuyor.

BORSA İSTANBUL

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,02 değer kaybederek 10.121,52 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 11.831,00 puanda işlem gördü.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 4 bin 311 lira

Çeyrek altın: 7 bin 311 lira

Cumhuriyet altını: 29 bin 791 lira

Tam altın: 29 bin 248 lira

Yarım altın: 14 bin 625 lira

DÖVİZ

Dolar/TL, dün yüzde 0,1 yükselişle 40,2548'den kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yatay seyirle 40,2784'ten işlem görüyor.

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz fiyatlarında son durum şöyle:

Dolar: 40,2784 lira

Euro: 46,7763 lira

Sterlin: 54,0752 lira

BITCOIN

Kripto para piyasasında en fazla işlem gören para birimi olan Bitcoin, yüzde 0,08 ve 90,5 dolar artışla 118 bin 375,7 dolarda seyrediyor.

Ekonomi Haberleri