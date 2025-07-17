Altın fiyatları geriledi! 17 Temmuz'da altın, döviz, borsa ve Bitcoin

Altının ons fiyatı yeni günde yüzde 0,2 düşüşle 3 bin 329 dolar seviyesinde seyrediyor.
Brent petrolün varil fiyatı önceki kapanışın hemen üzerinde 68,1 dolarda bulunuyor.
BORSA İSTANBUL
Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,02 değer kaybederek 10.121,52 puandan tamamladı.
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 11.831,00 puanda işlem gördü.
YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI
Gram altın: 4 bin 311 lira
Çeyrek altın: 7 bin 311 lira
Cumhuriyet altını: 29 bin 791 lira
Tam altın: 29 bin 248 lira
Yarım altın: 14 bin 625 lira
DÖVİZ
Dolar/TL, dün yüzde 0,1 yükselişle 40,2548'den kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yatay seyirle 40,2784'ten işlem görüyor.
DÖVİZ FİYATLARI
Döviz fiyatlarında son durum şöyle:
Dolar: 40,2784 lira
Euro: 46,7763 lira
Sterlin: 54,0752 lira
BITCOIN
Kripto para piyasasında en fazla işlem gören para birimi olan Bitcoin, yüzde 0,08 ve 90,5 dolar artışla 118 bin 375,7 dolarda seyrediyor.