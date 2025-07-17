Altın fiyatları geriledi! 17 Temmuz'da altın, döviz, borsa ve Bitcoin Ons altın 3 bin 329 dolara gerilerken, gram altın 4 bin 311 lira seviyesinden satılıyor. Dolar ise 40,2784 lira ile yatay seyirde.

Altının ons fiyatı yeni günde yüzde 0,2 düşüşle 3 bin 329 dolar seviyesinde seyrediyor. Brent petrolün varil fiyatı önceki kapanışın hemen üzerinde 68,1 dolarda bulunuyor. BORSA İSTANBUL Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,02 değer kaybederek 10.121,52 puandan tamamladı. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 11.831,00 puanda işlem gördü. YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI Gram altın: 4 bin 311 lira Çeyrek altın: 7 bin 311 lira Cumhuriyet altını: 29 bin 791 lira Tam altın: 29 bin 248 lira Yarım altın: 14 bin 625 lira DÖVİZ Dolar/TL, dün yüzde 0,1 yükselişle 40,2548'den kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yatay seyirle 40,2784'ten işlem görüyor. DÖVİZ FİYATLARI Döviz fiyatlarında son durum şöyle: Dolar: 40,2784 lira Euro: 46,7763 lira Sterlin: 54,0752 lira BITCOIN Kripto para piyasasında en fazla işlem gören para birimi olan Bitcoin, yüzde 0,08 ve 90,5 dolar artışla 118 bin 375,7 dolarda seyrediyor. Ekonomi Haberleri TİGEM'den 59 safkan Arap koşu tayı satışı

2025 Temmuz zamlı emekli maaşları bugün yatıyor

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