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Altın fiyatları haftaya rekorla başladı

Altın fiyatları haftaya rekorla başladı Geçen hafta ons altın 2 bin 860,57 dolarla, gram altın ise 3 bin 305 dolarla rekor kırmıştı. Haftanın ilk işlem gününde ise ons altın 2 bin 878 dolar ve gram altın da 3 bin 335 lira ile rekorları bir üst seviyeye taşıdı.