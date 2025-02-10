Altın fiyatları haftaya rekorla başladı
Haber Merkezi

Altın fiyatları yeni haftaya rekorla başladı.

Günün ilk saatlerinde 3 bin 335 liraya yükselerek rekor kıran altın fiyatları 3 bin 333 lirada dengelendi.

Ons altın ise 2 bin 878 dolardan işlem görüyor.

Altındaki yükselişinde ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife savaşlarının getirdiği endişeler büyük önem taşıyor.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

İstanbul Kapalıçarşı serbest piyasada altın fiyatları ise şöyle:

Gram altın: 3 bin 333 lira

Çeyrek altın: 5 bin 651 lira

Cumhuriyet altını: 23 bin 28 lira

Tam altın: 22 bin 610 lira

Yarım altın: 11 bin 297 lira

DÖVİZ

Dolar: 36,0339 lira

Euro: 37,2459 lira

Sterlin: 44,8248 lira

BITCOIN

Kripto para piyasasında en fazla işlem gören para birimi olara Bitcoin yüzde 0,48 ve 461,1 dolar artışla 97 bin 492,6 dolara yükseldi.

BRENT PETROL

Brent petrolün varil fiyatı da haftanın ilk işlem gününde önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 75 dolardan satılıyor.

BORSA İSTANBUL

Yurt içinde cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 1,11 değer kazanarak 9.951,65 puandan tamamladı.

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Aslı Didari
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