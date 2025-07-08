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Altın fiyatları, Trump'ın 'tarife mektupları'nın etkisinde

Küresel piyasalar Trump'ın "tarife mektupları" sonrası karışık bir seyir izlerken, altın da yatay seyirde bulunuyor.

Haber Merkezi Haber Merkezi
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Altın fiyatları, Trump'ın 'tarife mektupları'nın etkisinde

ABD Başkanı Donald Trump'ın diğer ülkelere yönelik tarife oranlarını içeren mektupları yayımlandı.

Küresel piyasalarda, bu hamlenin ardından azalan risk iştahıyla karışık bir seyir izlemeye başladı.

ONS ALTIN 3 BİN 338 DOLAR

Altının ons fiyatı dün yatay seyirle 3 bin 336,55 dolardan kapanırken, bugün yatay seyirle 3 bin 338 dolar seviyelerinde seyrediyor.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 4 bin 294 lira

Çeyrek altın: 7 bin 282 lira

Cumhuriyet altını: 29 bin 664 lira

Tam altın: 29 bin 123 lira

Yarım altın: 14 bin 561 lira

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