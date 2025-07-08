Dolar 40 lirayı geçti! 8 Temmuz'da döviz fiyatları

Dün doların satış fiyatı 39,9950, euronun satış fiyatı ise 46,9820 lira olmuştu.

Dün itibarıyla 40 liraya yaklaşan dolar, bugün 40 lirayı aştı.

İstanbul serbest piyasada dolar 40,0190 liradan, euro 47,0070 liradan güne başladı.

DOLAR

Serbest piyasada 40,0170 liradan alınan dolar, 40,0190 liradan satılıyor.

EURO

47,0050 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 47,0070 lira olarak belirlendi.

STERLİN

Sterlinde ise alış fiyatı 54,3318 lira ve satış fiyatı ise 54,6041 lira olarak uygulanıyor.

PİYASANIN BEKLENTİSİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2025 yılı Haziran ayı piyasa katılımcı anketine göre; katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi 43,57 lira; 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise 47,04 lira olarak gerçekleşmişti.