Altın fiyatları yükselişe geçti! 11 Şubat'ta piyasalar Altın fiyatları çıktığı zirveden kâr realizasyonu nedeniyle düşüşe geçmişti. Altın fiyatları doların zayıflamasından destek alarak tekrar atağa geçti. Ons altın güne 5 bin 58 dolardan, gram altın ise 7 bin 95 liradan güne başladı.

Göster Hızlı Özet Altın fiyatları, doların zayıflaması ve düşük tahvil faizleri nedeniyle tekrar yükselişe geçti.

Ons altın 5 bin 58 dolardan, gram altın 7 bin 95 liradan işlem görüyor.

Gümüş fiyatları ise yüzde 2.08 artışla 115,6349 liraya çıktı. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Zayıflayan dolar ve gerileyen tahvil faizleri ile alternatif maliyeti azalan altının ons fiyatında yükseliş eğilimi göze çarpıyor. Ons altın, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 5 bin 58 dolardan alıcı buluyor. ABD-İran görüşmelerinde nihai bir sonucun henüz çıkmaması, petrol arzına yönelik endişeleri artırdı. YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI Gram altın: 7 bin 95 lira Çeyrek altın: 12 bin 34 lira Cumhuriyet altını: 49 bin 29 lira Tam altın: 48 bin 139 lira Yarım altın: 24 bin 59 lira GÜMÜŞ Gümüşün onsu dünkü 80,78265 dolar seviyesinden bugünkü açılışta 81,06710 dolara yükseldi. Gram gümüş ise yüzde 2.08 artışla 115,6349 liradan işlem görüyor. DÖVİZ Dolar/TL, dünü 43,6270'ten tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın hemen üzerinde 43,6513'ten işlem görüyor. DÖVİZ FİYATLARI Döviz fiyatlarında son durum şöyle: Dolar: 43,6513 lira Euro: 52,0554 lira Sterlin: 59,8496 lira BRENT PETROL Brent petrolün varil fiyatı, yüzde 0,3 artışla 68,9 dolarda bulunuyor. BORSA İSTANBUL Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,30 değer kaybederek 13.797,04 puandan tamamladı. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,85 düşüşle 15.229,00 puandan işlem gördü

