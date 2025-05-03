Altın fiyatlarında düşüş sürüyor

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Bu haftanın yatarım araçlarının performansına bakıldığında altın, kaybettiren araçlar arasında yer aldı. Altın düşüşünü hafta geneline yayarken uzmanlar, bu durumun ne kadar daha devam edeceğine dair tartışmaya başladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 185 ülkeye gümrük tarifesi uygulayacağını açıkladığında yatırımcılar, riskli varlıklardan kaçarak güvenli liman olan altına yönelmişti.

Bu süreçte altının onsu 3 bin 500 dolara, gram altın ise 4 bin 300 liraya kadar çıkmıştı.

Trump'ın sözlemleri yumuşamaya başladıkça yatırımcılar kripto para ve diğer yatırım araçlarına yöneldi ve altında düşüş başladı.

Haftanın son iş gününde (dün) ons 3 bin 253 dolar ve gram altın ise 4 bin 30 liraydı.

ONS ALTIN 3 BİN 241 DOLARDA

Ons altın bugün 3 bin 241 dolara kadar geriledi. Yurt içinde gram altın da bu gerilemeyi destekleyerek 4 bin 18 liraya kadar indi.

Çeyrek altın yurt içinde 7 bin lirayı geçmişken, şimdi 6 bin 814 liraya kadar geriledi.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI:

Gram altın: 4 bin 18 lira

Çeyrek altın: 6 bin 814 lira

Cumhuriyet altını: 27 bin 762 lira

Tam altın: 27 bin 256 lira

Yarım altın: 13 bin 628 lira

22 ayar bilezik: 3 bin 777 lira

Reşat altın: 27 bin 195 lira

Gremse altın: 68 bin 146 lira

Hamit altın: 27 bin 195 lira