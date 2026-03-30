Altın fiyatlarındaki son durum: Haftanın ilk iş gününde gram, çeyrek altın
Mart'ın son haftasına yaklaşırken altın değeri dalgalanıyor. Orta Doğu'da yaşanan gelişmelere bağlı olarak enerji emtia grubunda artışlar devam ederken Brent petrol varil fiyatında yeni bir yükseliş kaydedildi.

Orta Doğu'daki gelişmelerle enerji emtiaları grubundaki yükselişler de devam ederken Brent petrolün varil fiyatı, yeni günden yüzde 2,5 artışla 115,4 dolara çıktı.

Enerji fiyatlarındaki hızlı artışın enflasyon endişelerini körüklemesi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl şahin adımlar atabileceğine yönelik haber akışıyla altının onsu, haftanın ilk işlem gününde 4 bin 527 dolardan işlem görüyor.

Analistler, Hürmüz Boğazı'na ilişkin risklerin devam etmesi durumunda uzun vadede petrol talebinin azalabileceğini ve bunun da küresel ekonomik aktiviteyi ciddi şekilde olumsuz etkileyebileceğini söyledi.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 6 bin 478 lira

Çeyrek altın: 10 bin 984 lira

Cumhuriyet altını: 44 bin 745

Tam altın: 43 bin 938 lira

Yarım altın: 21 bin 968 lira

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz fiyatlarında son durum şöyle:

Dolar: 44,4643 lira

Euro: 51,2625 lira

Sterlin: 59,3501 lira

