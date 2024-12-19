Altın fiyatlarının yeni yılda da rekor kırması bekleniyor

Özel Haber

Altın fiyatları ABD başkanlık seçimlerini Donald Trump'ın kazanması sonrasında aldığı destekle rekor kırdı.

Ekonomist Prof. Dr. Mahmut Demirbaş, 2025 yılında altın fiyatında gelişmelere Ensonhaber için değerlendirdi.

Mahmut Demirbaş, yaptığı açıklamada ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) 2025 yılı içerisinde muhtemel gerçekleştirmeyi planladığı faiz indirimleri ve M1 para arzındaki meydana gelebilecek genişleme-büyüme sebebiyle altının piyasa fiyatı artabileceğini belirtti.

"ALTIN VADELİ İŞLENLEN 2025'TE ARTACAK"

Demirbaş'ın gelecek yılda altın öngörüleri ise şöyle sıralanıyor:

Artış sadece altınla sınırlı kalmayacak. Kıymeti madenler de bu deger artışında faydalanacaktır. Bugün itibari ile 2 bin 652,81 puan olan altın vadeli işlemleri 2025 yılı içerisinde 3.100 puanın üzerine test edebilecektir.

"PLATİN, BAKIR, PALADYUM VE HAM DEMİR CEVHERİ DE ARTACAK"

Altın vadeli işlemlerindeki yüzde 20 oranındaki fiyat artış oranını platin, bakır, paladyum ve ham demir cevherinde de görmemiz mümkündür.

"HAM PETROL FİYATI DÜŞECEK"

Demirbaş, ABD başkanlık seçimlerine paralel olarak 2025 yılındaki dünya ticaret hacminin artacak olmasının kıymetli emtia fiyatlarının yukarı yönlü hareketini destekleyeceğini belirterek enerji fiyatı beklentileriyle ilgili şu değerlendirmede bulundu:



Ham petrol fiyatları bugün 70,30 puan olan ham petrol vadeli işlemleri 2025 yılı içerisinde 60-62 seviyesinde sonlanabilir.

DOĞALGAZ FİYATI BEKLENTİSİ

2025 yılında doğalgaz vadeli işlemleri de yüzde 15 oranında azalma eğilimde olabilecektir. Bugün 3,348 seviyesinde olan doğalgaz vadeli işlemlerini 2025 yılında 2,1 seviyesinde görebilmemiz mümkündür.

GÜNÜMÜZDE ALTIN FİYATLARI

Şu anda ons altın 2 bin 621 dolarda yurt içindeki gram altın fiyatı ise 2 bin 955 liradan işlem görüyor.

ALTINDA KIRILAN REKORLAR

Ons altın 2 bin 780 dolarla rekor kırarken, yurt içinde gram altın da 3 bin 150 liraya kadar çıktı.