Uzmanlar altının yeni yılda yükselmesini bekliyor

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Altın fiyatları, ABD başkanlık seçimlerini Donald Trump'ın kazanmasının ardından yükselişe geçti.

Ons altın 2 bin 780 dolarla rekor kırarken, yurt içinde gram altın da 3 bin 150 liraya kadar çıktı.

Bugünse altının ons fiyatı güne 2 bin 646 dolardan başladı. Yurt içinde ise gram altın 2 bin 979 liradan işlem görüyor.

Yatırımcı ve vatandaşlar altının yeni yılda ne kadar olacağını merak ediyor.

Uzmanlardan görüş alarak, yeni yılda altın fiyatlarındaki beklentiyi öğrendik.

"GRAM ALTIN, YILBAŞINDAN SONRA RALLİ YAPACAK"

Altın Piyasaları Uzmanı Can Tangülü, Ensonhaber'e altın fiyatlarının yeni yıla kadar yatay seyirde kalacağını, yılbaşından sonra ise ralli yapacağını aktardı.

"GRAM ALTIN 4 BİN-4 BİN 500 LİRAYA ÇIKACAK"

Can Tangülü, açıklamasında gram altının ons altına paralel olarak değerleneceğini belirterek, 2025'in ortasında 4 bin-4 bin 500 liraya kadar yükselmesinin beklendiğini belirtti.

"ŞU AN ALTINDA ALIM FIRSATI"

Tangülü, vatandaşlar için yılbaşına kadar alım fırsatı bulunduğunu belirterek altının değerinde yaşanması beklenen artışı şu sözlerle açıkladı:

ABD'de Trump'ın başkanlığı kazanması ons altının değerini artırdı. Ons altın da yurt içinde gram altını etkiliyor. Ancak en çok altın ticareti yaptığımız Avrupa'da Noel tatili yaşanacak. Noel tatili boyunca dünyada piyasalar tatile girecek ve tatil dönüşü de hareketlilik azalacak. Bu arada şirketler için hesap dönemi yaşanacak. Tüm bunlar altının değerini bir süreliğine daha yatay kalmasına neden olacak. Bu süre altında alım fırsatı doğuracak.

"20 OCAK KRİTİK TARİH"

20 Ocak'ta Trump'ın görevine başlaması etki-tepki yansımalarıyla altındaki dengeleri değiştirecek gibi gözüküyor. Ancak beklenen ons altının ve buna paralel olarak yurt içinde gram altının fiyatının artması noktasında birleşiyor. Ons altın artık yukarıya doğru ayrıştı. Gelecek yılın ortasına kadar şu anda 3 bin lira sınırında olan gram altının 4 bin ve 4 bin 500 liraya çıkması beklentiler dahilinde.

"TÜRKİYE'DE FAİZ DÜŞECEK"

Türkiye'de de faizin düşmesi beklenti dahilinde. Bu da yatırımcıların altına yönelmesi beklentisini daha çok artırıyor.

2024 YILINDA ALTININ DEĞERİNİ ARTIRAN NEDENLER

Bu konuda Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Finans Komisyonu Başkanı ve Ekonomist Dr. Selçuk Gülten, Ensonhaber'e özel şu değerlendirmeyi yaptı:

2024 yılında Dünya’da ve Türkiye’de altın piyasaları en canlı dönemlerinden birisini yaşamış oldu. Jeopolitik risklerin artmasıyla, savaşlar, çatışmalar insanları geleneksel bir yatırım aracı olan altın piyasalarına yönlendirdi. Çeşitli ülkelerin Merkez Bankaları da altın alımına ağırlık vermeye başlayınca altında rekorlar üst üste gelmeye başlamıştı. Türkiye’de enflasyonla mücadele kapsamında politika faizleri yükseltilince altın fiyatlarındaki yükseliş mevduat faizlerinin biraz gölgesinde kaldı.

"TRUMP ALTINI KRİPTO PARANIN ALTERNATİFİ İLAN ETTİ"

Altın fiyatlarının 2025 yılında ne olacağı, yatırımcılar tarafından merak ediliyor. FED başkanı bir konuşmasında 'Altının ABD dolarının değil Kripto Paraların alternatifidir. Kripto para yatırımcısı ile altın yatırımcısı arasında yatırımların yönü gidip geliyor' demiştir. Donald Trump kendisini 'Kripto Para Dostu' olarak ilan ettiğinden ABD piyasalarında altının sınırlı artacağına ilişkin bir inanış bulunmaktadır. Ayrıca Donald Trump savaşları bitireceğini jeopolitik riskleri azaltacağını ilan etmektedir.

"2025'TE ALTIN YATIRIMCISINI ÜZMEYECEK"

Türkiye açısından bakıldığında ise altın hem dolardaki artıştan hem jeopolitik risklerden hem de Türk yatırımcı profilinin geleneklere bağlılığından beslenmektedir. 2025 yılı içinde altın yatırımcılarının üzülmeyeceğini söylemek mümkündür. Uzun vadeli düşünen altın yatırımcısının ciddi bir zarar riski bulunmamaktadır. Altının bu yıl jeopolitik endişeler nedeniyle üst üste rekorlar kırma serisini sürdüreceğini ve fiyatların 2025'te ortalama 2 bin 760 dolara ulaşacağını yabancı uzmanlar şimdiden açıklamaktadırlar. Türkiye’de sektör temsilcileri de orta ve uzun vadede yükseliş bekliyor.

"FAİZLER DÜŞECEK ALTINA İLGİ ARTACAK"

Fed faiz indirimlerine önümüzdeki yılda devam edecek gibi görünmektedir. Bu durumda doğrudan getirisi faiz olmayan altın piyasalarının yine yönünün yükseliş olacağı tahmini dile getirilebilir. Türkiye’de Merkez Bankası faiz indirimlerine çok hızlı başlamayacağı ve dolarda da ciddi bir yükselişin görülmeyeceği söylenebilir. Bu durumda altın yatırımcısının 2025 yılı için iyimser olmasının doğru olacağı ifade edilebilir.

"2024 ALTIN PİYASASI İÇİN RÜYA GİBİ BİR YIL OLDU"

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Candaş Atalay, altın fiyatlarının geleceği nokta ile ilgili Ensonhaber'e şu bilgileri bilgi verdi:

2024 altın piyasası için rüya gibi bir yıl oldu. Hem dolar bazında hem de tüm para birimlerinde tarihi zirvelerin genişlediği bir dönem olarak kayıtlara geçti. Özellikle dünya genelinde jeopolitik risklerin tavan yapması birçok ülke merkez bankasını rezervlerinde altın ağırlığını arttırması sonucunu oluşturdu ki bu altının güvenli liman talebinde zirveyi görmesi sonucunu getirdi.

ABD VE TRUMP FAKTÖRÜ

ABD’de iş gücü yavaşlıyor. Yüksek enflasyonun kalıcı hale geldiği ekonomide faiz indirimleri sınırlandırılabilir. Bu da 2025 sonrası ABD’de enflasyonun inatçı bir şekilde kendini yeniden göstermesi sonrası Fed’in bundan sonraki aylarda faiz kesinti sayısını ve faiz kesinti miktarını azaltabileceği biraz daha anlam kazanmış durumda. ABD ekonomisi ve finansal piyasalar ısınma gösterirken önümüzdeki ay göreve başlayacak Trump yönetiminin yakın dönemde daha fazla enflasyon yaratma riski mevcut.

"2025'TE ALTIN DESTEK BULACAK"

Tüm bunlar altın fiyatları için baskının biraz daha artması sonucunu getirecektir. 2025 yılında gram altın fiyatlarının yurtdışında özellikle ons altın tarafından çok destek bulmayacağı bir önem olacaktır. Son dönemde yavaşlayan iç talep yurtdışı piyasaları ile olan fiyat farkının ciddi oranda kapanması soncunu getirdi.

"GRAM ALTIN 2025'TE 3 BİN 800-4 BİN LİRA SEVİYELERİNE ÇIKACAK"

Altında uzun süredir ertelenmiş bir düzeltme hareketinin getirdiği durağanlık mevcut. Önümüzdeki yıl TCMB’nin kademeli faiz indirimleri ile dolar/tl tarafından destek bulacak altın 2024 yılı gibi bir yıl olmasını beklemesek de 2025'te de 3 bin 800-4 bin lira seviyelerini geçmekte zorlanmayacaktır.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI:

Gram altın: 2 bin 979 lira

Çeyrek altın: 5 bin 52 lira

Cumhuriyet altını: 20 bin 585 lira

Tam altın: 20 bin 211 lira

Yarım altın: 10 bin 107 lira