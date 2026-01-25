Altın, gümüş, platinden rekor geldi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Değerli metallerde, hafta boyunca jeopolitik gerginliklerin sürmesi, dolar endeksinin zayıflaması ve ABD Merkez Bankası'na (Fed) dair faiz indirimi beklentilerinin etkisiyle güvenli liman talebi artarken bu görünüm değerli metallerdeki ralliyi destekledi.

Altının ons fiyatı, tamamlanan haftada 5 bin dolar seviyesini test etti.

ALTIN

En yüksek 4 bin 989,87 doları görerek rekor tazeleyen altının ons fiyatı, haftayı rekoruna yakın 4 bin 986,40 dolardan tamamladı.

GÜMÜŞ

Gümüşün ons fiyatı da altına paralel olarak jeopolitik ve siyasi endişelerin etkisiyle değer kazanırken sanayi metali özelliği nedeniyle oluşan fiziki talebin de katkısıyla 102,5 dolarla rekor tazeledi.

PLATİN

Platinin ons fiyatı, değerli metaller arasında görece ucuz alternatif algısıyla talep görerek 2 bin 779,59 dolarla rekor kırdı.

Analistler, platinin altına kıyasla daha ucuz bir alternatif olarak öne çıktığını ve 2026'da piyasada arz açığı oluşacağına yönelik beklentilerin de fiyatları destekleyen bir diğer unsur olarak öne çıktığını kaydetti.

PALADYUM

Paladyumun ons fiyatı da hafta boyunca değer kazandı. Paladyumun onsu 2 bin 14 dolarda.