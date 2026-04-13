Altın haftaya düşüşle başladı! 13 Nisan'da ons ve gram altın fiyatları

Altın, yeni haftaya gerileyerek başladı. Hürmüz Boğazı ile ilgili endişeler, küresel piyasalarda dalgalanmaya neden oluyor. Dolar/TL'de ise hafif yükseliş gözlemleniyor.
Hürmüz Boğazı'nın ablukaya alınacağına yönelik haberler, küresel piyasaları yönlendiriyor.
Bu gelişmelerle piyasalarda "yeni bir gerilim" fiyatlamaları öne çıktı.
Öte yandan yurt içinde gözler ödemeler dengesi verilerine çevrildi.
Altının onsu, güne düşüşle başlamasının ardından sınırlı yükseliş göstererek dalgalı seyirde ilerliyor. Ons altın 4 bin 729 dolardan işlem görüyor.
DÖVİZ
Dolar/TL, cuma gününü 44,6200'den tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 44,7228'den işlem görüyor.
Dolar endeksi de yüzde 0,4 yükselişle 99 seviyesine çıktı.
YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI
Gram altın: 6 bin 802 lira
Çeyrek altın: 11 bin 533 lira
Cumhuriyet altını: 46 bin 968 lira
Tam altın: 46 bin 110 lira
Yarım altın: 23 bin 59 lira
DÖVİZ FİYATLARI
Döviz fiyatlarında son durum şöyle:
Dolar: 44,7228 lira
Euro: 52,3110 lira
Sterlin: 59,9335 lira
BORSA İSTANBUL
Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,81 değer kazanarak 14.073,79 puandan tamamladı.
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı nisan vadeli kontrat ise cuma akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,63 artışla 16.534,00 puandan işlem gördü.
PETROL
Brent petrolün varil fiyatı yüzde 7,4 artışla 101,73 dolara yükseldi.
BITCOIN
Kripto para piyasasında en fazla işlem gören Bitcoin, 71 bin 14,1 dolardan işlem görüyor.