Altın haftaya düşüşle başladı! 13 Nisan'da ons ve gram altın fiyatları

Hürmüz Boğazı'nın ablukaya alınacağına yönelik haberler, küresel piyasaları yönlendiriyor.

Bu gelişmelerle piyasalarda "yeni bir gerilim" fiyatlamaları öne çıktı.

Öte yandan yurt içinde gözler ödemeler dengesi verilerine çevrildi.

Altının onsu, güne düşüşle başlamasının ardından sınırlı yükseliş göstererek dalgalı seyirde ilerliyor. Ons altın 4 bin 729 dolardan işlem görüyor.

DÖVİZ

Dolar/TL, cuma gününü 44,6200'den tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 44,7228'den işlem görüyor.

Dolar endeksi de yüzde 0,4 yükselişle 99 seviyesine çıktı.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 6 bin 802 lira

Çeyrek altın: 11 bin 533 lira

Cumhuriyet altını: 46 bin 968 lira

Tam altın: 46 bin 110 lira

Yarım altın: 23 bin 59 lira

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz fiyatlarında son durum şöyle:

Dolar: 44,7228 lira

Euro: 52,3110 lira

Sterlin: 59,9335 lira

BORSA İSTANBUL

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,81 değer kazanarak 14.073,79 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı nisan vadeli kontrat ise cuma akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,63 artışla 16.534,00 puandan işlem gördü.

PETROL

Brent petrolün varil fiyatı yüzde 7,4 artışla 101,73 dolara yükseldi.

BITCOIN

Kripto para piyasasında en fazla işlem gören Bitcoin, 71 bin 14,1 dolardan işlem görüyor.