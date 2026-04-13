Vedat Işıkhan: 4,5 milyon kalp hastasının tedavisine destek olduk

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, son bir yılda milyonlarca kalp hastasının tedavisine destek sağlandığını açıklayarak, sağlık hizmetlerine erişimin artırıldığını vurguladı.

Vedat Işıkhan, "Kalp Sağlığı Haftası" nedeniyle bugün yayımladığı mesajında "Kalp sağlığınızı destekliyor, hizmetlerimizin etkinliğini artırıyoruz." diyerek şöyle konuştu:

"2025 Mart-2026 Mart döneminde; yaklaşık 4,5 milyon kalp hastası vatandaşımızın tedavisine destek olduk.

282 KALP İLACI GERİ ÖDEME LİSTESİNDE

Geri ödeme listemizde yer alan 282 kalp ilacı ile vatandaşlarımızın ilaca ve tedavi yöntemlerine erişimini kolaylaştırdık.

VATANDAŞLARA DAHA FAZLA HİZMET ALANI SAĞLANACAK

Sosyal Güvenlik Kurumumuz aracılığı ile vatandaşlarımızın daha iyi hizmet almalarını sağlamak için adımlar atmaya devam edeceğiz."