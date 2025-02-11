Altın rekor serisine devam ediyor! 11 Şubat'ta ons ve gram altın fiyatları

AA

Haftanın ilk işlem gününde ise ons altın 2 bin 894 dolar ve gram altın da 3 bin 352 lira ile rekorları bir üst seviyeye taşımıştı.

Altının ons fiyatı dün yüzde 1,6 değer kazancıyla 2 bin 906,93 dolardan kapandı.

Ons altın 2 bin 942,74 dolar ile rekor tazelemesinin ardından şu sıralarda yüzde 0,4 primle 2 bin 919 dolardan işlem görüyor.

Gram altın da dünkü seviyesinin çok üzerinde 3 bin 406 liraya çıktıktan sonra bugün güne 3 bin 391 liradan başladı.

ALTINDA REKOR SEVİYE

ONS ALTIN REKOR: 2 bin 942,74 dolar

GRAM ALTIN REKOR: 3 bin 406 lira

ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 3 bin 391 lira

Çeyrek altın: 5 bin 746 lira

Cumhuriyet altını: 23 bin 415 lira

Tam altın: 22 bin 988 lira

Yarım altın: 11 bin 493 lira

BRENT PETROL

Brent petrolün varil fiyatı da önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 75,9 dolardan satılıyor.

BORSA İSTANBUL

Yurt içinde dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,06 değer kaybıyla 9.845,85 puandan tamamladı.

DOLAR/TL

Dolar/TL, dün yüzde 0,1 artışla 35,9951'den kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yüzde 0,1 yükselişle 36,0320 seviyesinden işlem görüyor.