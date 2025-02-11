Altın rekor serisine devam ediyor! 11 Şubat'ta ons ve gram altın fiyatları

Haftanın ilk işlem gününde ise ons altın 2 bin 894 dolar ve gram altın da 3 bin 352 lira ile rekorları bir üst seviyeye taşımıştı.
Altının ons fiyatı dün yüzde 1,6 değer kazancıyla 2 bin 906,93 dolardan kapandı.
Ons altın 2 bin 942,74 dolar ile rekor tazelemesinin ardından şu sıralarda yüzde 0,4 primle 2 bin 919 dolardan işlem görüyor.
Gram altın da dünkü seviyesinin çok üzerinde 3 bin 406 liraya çıktıktan sonra bugün güne 3 bin 391 liradan başladı.
ALTINDA REKOR SEVİYE
ONS ALTIN REKOR: 2 bin 942,74 dolar
GRAM ALTIN REKOR: 3 bin 406 lira
ALTIN FİYATLARI
Gram altın: 3 bin 391 lira
Çeyrek altın: 5 bin 746 lira
Cumhuriyet altını: 23 bin 415 lira
Tam altın: 22 bin 988 lira
Yarım altın: 11 bin 493 lira
BRENT PETROL
Brent petrolün varil fiyatı da önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 75,9 dolardan satılıyor.
BORSA İSTANBUL
Yurt içinde dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,06 değer kaybıyla 9.845,85 puandan tamamladı.
DOLAR/TL
Dolar/TL, dün yüzde 0,1 artışla 35,9951'den kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yüzde 0,1 yükselişle 36,0320 seviyesinden işlem görüyor.
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