Altın satış eğilimiyle düşüşe geçti

- Altın fiyatları, ABD'nin güçlü istihdam verileri ve faiz indirimi beklentileri nedeniyle düşüş trendine girdi.
- Jeopolitik risklerle birlikte belirsizlik artarken, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi düşüş kaydetti.
- Dolar/TL bugün az bir değişiklik gösterirken, Brent petrol ve gümüş fiyatlarında dalgalanma devam ediyor.
ABD'de tarım dışı istihdam ocakta 130 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,4'ten yüzde 4,3'e geriledi.
Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan güçlü tarım dışı istihdam verisi sonrası ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine daha geç başlayabileceği beklentileriyle karışık bir seyir izleniyor.
DÖVİZ
Dolar/TL, dünü 43,6380'den tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın hemen altında 43,6370'ten işlem görüyor.
DÖVİZ FİYATLARI
Döviz fiyatlarında son durum şöyle:
Dolar: 43,6605 lira
Euro: 51,9227 lira
Sterlin: 59,6428 lira
ALTIN
Altının ons fiyatı Fed'e yönelik azalan faiz indirim iyimserlikleri ve dolar endeksindeki güç kazancıyla güne satış eğiliminde başladı.
Dün yüzde 1,1 değer kazanan altının ons fiyatı yeni işlem gününde yüzde 0,3 düşüşle 5 bin 70 dolar seviyesinden başladı ise de şu arda 5 bin 54 dolara düştü.
YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI
Gram altın: 7 bin 88 lira
Çeyrek altın: 12 bin 20 lira
Cumhuriyet altını: 48 bin 972 lira
Tam altın: 48 bin 80 lira
Yarım altın: 24 bin 42 lira
GÜMÜŞ DÜŞÜŞTE
Gram gümüşte önceki kapanış 118,5903 lira iken bugün yüzde 0,52 düşüşle yüzde 117.98 liradan satılıyor.
Gümüşün onsu dün 84,31515 dolardayken bugün 81,5710 ve 84,6706 dolar arasında dalgalanıyor.
BRENT PETROL
Brent petrolün varil fiyatı ise ABD ve İran arasındaki gerilimlerin azalacağına yönelik iyimserliklerle yüzde 0,3 azalışla 69,2 dolarda bulunuyor.
BORSA İSTANBUL
Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,07 değer kaybederek 13.787,82 puandan tamamladı.
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,33 yükselişle 15.346,00 puandan işlem gördü.
GÜNDEM
Yeni günde gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yılın ilk "Enflasyon Raporu"na çevrildi.