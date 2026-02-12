Altın satış eğilimiyle düşüşe geçti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD'de tarım dışı istihdam ocakta 130 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,4'ten yüzde 4,3'e geriledi.

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan güçlü tarım dışı istihdam verisi sonrası ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine daha geç başlayabileceği beklentileriyle karışık bir seyir izleniyor.

DÖVİZ

Dolar/TL, dünü 43,6380'den tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın hemen altında 43,6370'ten işlem görüyor.

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz fiyatlarında son durum şöyle:

Dolar: 43,6605 lira

Euro: 51,9227 lira

Sterlin: 59,6428 lira

ALTIN

Altının ons fiyatı Fed'e yönelik azalan faiz indirim iyimserlikleri ve dolar endeksindeki güç kazancıyla güne satış eğiliminde başladı.

Dün yüzde 1,1 değer kazanan altının ons fiyatı yeni işlem gününde yüzde 0,3 düşüşle 5 bin 70 dolar seviyesinden başladı ise de şu arda 5 bin 54 dolara düştü.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 7 bin 88 lira

Çeyrek altın: 12 bin 20 lira

Cumhuriyet altını: 48 bin 972 lira

Tam altın: 48 bin 80 lira

Yarım altın: 24 bin 42 lira

GÜMÜŞ DÜŞÜŞTE

Gram gümüşte önceki kapanış 118,5903 lira iken bugün yüzde 0,52 düşüşle yüzde 117.98 liradan satılıyor.

Gümüşün onsu dün 84,31515 dolardayken bugün 81,5710 ve 84,6706 dolar arasında dalgalanıyor.

BRENT PETROL

Brent petrolün varil fiyatı ise ABD ve İran arasındaki gerilimlerin azalacağına yönelik iyimserliklerle yüzde 0,3 azalışla 69,2 dolarda bulunuyor.

BORSA İSTANBUL

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,07 değer kaybederek 13.787,82 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,33 yükselişle 15.346,00 puandan işlem gördü.

GÜNDEM

Yeni günde gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yılın ilk "Enflasyon Raporu"na çevrildi.