Temu, Türkiye'ye geri döndü! Türkiye'de şirketleşti, gümrük engeli kalktı

Temu, Pinduoduo ile beraber Çin merkezli PDD Holdings tarafından işletilen elektronik ticaret hizmeti olarak çoğunlukla doğrudan Çin'den tüketicilere gönderilen, oldukça indirimli tüketim malları sunması ile tanınıyor.

Türkiye'den Temu'ya ilgi büyük.

Tüketicilerin ve kullanıcıların yaşadığı sorunlara hızlı çözüm ve vergilendirme amacıyla Türkiye, yurt dışı kaynaklı e-ticaret sistemlerine ve sosyal medya kurumlarına Türkiye'de ofis açma zorunluluğu getirmişti.

Ardından da Türkiye, 30 euro altındaki ürünlere uygulanan basitleştirilmiş gümrük prosedürünü yürürlüğe koydu.

TEMU, TÜRKİYE'YE GÖNDERİMLERİNE ARA VERMİŞTİ

6 Şubat 2026 itibarıyla 30 euro altındaki ürünlere uygulanan basitleştirilmiş gümrük prosedürünün kaldırılması sonrası Temu, Türkiye’ye yurt dışı gönderimlerini durdurmuştu.

TEMU, TÜRKİYE PAZARINDA VAR OLMAK İÇİN YENİ YAPILANMAYA GİTTİ

Çin merkezli e-ticaret platformu Temu, Türkiye pazarındaki faaliyetlerini sürdürebilmek için yeni bir yapılanmaya gitti.

Platform, WhaleCo adıyla şirket kurarak ithalat süreçlerini kendi bünyesinde yürütmeye başladı.

GÜMRÜK İŞLEMİ YAPILMASINA GEREK KALMADI

Yeni modelde vergiler alışveriş esnasında tahsil ediliyor ve ürünler, kullanıcıların ayrıca gümrük işlemi yapmasına gerek kalmadan doğrudan adreslere teslim ediliyor.

SORUN ORTADAN KALKTI

Temu, WhaleCo adıyla kurduğu sistem üzerinden resmi ithalatçı olarak yeniden devreye girdi.

Böylece kullanıcıların ayrıca gümrük beyanı ya da belge hazırlaması gerekmiyor.

Ürünler bireysel ithalat kapsamında değil, ticari ithalat statüsünde ülkeye giriş yapıyor.

Vergiler alışveriş sırasında ödenecek, gümrük işlemleri şirket tarafından yürütülecek ve ürünler ek belge gerekmeden doğrudan adrese teslim edilecek.

Türkiye’de yurt dışı alışverişte en çok tercih edilen platformlardan biri olan şirket, yeni sistemle birlikte yeniden gönderimlere başladı.

SEPET TUTARINDA ALT SINIR VAR

Yeni uygulamada asgari sepet tutarı şartı bulunuyor. Toplam tutarı 580 TL’nin altında kalan siparişler işleme alınmıyor.

Öte yandan platformdaki ürün çeşitliliğinin ilk etapta sınırlı olduğu, ilerleyen dönemde seçeneklerin artırılmasının planlandığı belirtiliyor.