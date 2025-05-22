Altın tekrar düşüşe geçti

Özel Haber

Altın fiyatları yükselen dolar karşısında yine düşüş yaşadı.

Euro Bölgesi'ndeki PMI verilerinin daralma sinyali vermesi dolara güç kazandırdı.

Güçlenen dolar karşısında altın gerilemeye başladı.

ABD VERGİ İNDİRİMİ TASARISI

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’in yıllar sonra ABD’nin notunu düşürmesinin yankıları devam ederken ABD Başkanı Donald Trump vergi indirimi tasarısının yürürlüğe girmesini istiyor.

ABD’nin halihazırda sorunlu olan bütçe açığını artıracak hamle olan vergi indirimi tasarısı yakından takip ediliyor.

Altın fiyatları da bu gelişmeler doğrultusunda kendisine yön buluyor.

ONS ALTIN

Ons altın güne 3 bin 377 dolardan başladı. Şu sıralar 3 bin 297 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 4 bin 156 liradan başladı. Şu sıralar 4 bin 125 liradan alıcı buluyor.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 4 bin 125 lira

Çeyrek altın: 7 bin 3 lira

Cumhuriyet altını: 28 bin 537 lira

Tam altın: 28 bin 27 lira

Yarım altın: 14 bin 6 lira

Piyasanın kapanışında dolar ise 38,9227 liradan işlem görüyor.