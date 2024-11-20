Altın tekrar yükselişe geçti! 20 Kasım'da gram ve çeyrek altın

ABD'de başkanlık seçimini Donald Trump'ın kazanması ile birlikte "güvenli liman" olarak kullanılan altında değer kaybı yaşanmıştı.
Altında yurt içinde ve dışında yaşanan düşüş, bu hafta toparlanmaya geçti.
Ons altın 2 bin 631 dolardan işlem görüyor.
YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI
Yurt içinde İstanbul, Kapalıçarşı'da serbest piyasada ise altın fiyatları şöyle:
Gram altın: 2 bin 920 lira
Çeyrek altın: 4 bin 952 lira
Cumhuriyet altını: 20 bin 177 lira
Tam altın: 19 bin 809 lira
Yarım altın: 9 bin 903 lira
22 ayar bilezik: 2 bin 744 lira
Reşat altın: 19 bin 761 lira
Hamit altın: 19 bin 766 lira
Has altın: 3 bin 94 lira
DÖVİZ FİYATLARI
Dolar: 34,5417 lira
Euro: 36,6222 lira
Sterlin: 44,0154 lira
BORSA İSTANBUL
Yurt içinde dün satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,73 değer kaybederek 9.232,90 puandan tamamladı.
BITCOIN
Kripto para piyasalarında ise Trump'ın ABD'deki başkanlık seçimini kazanmasının ardından başlayan yükseliş eğilimi devam ediyor. Dün, Bitcoin'in fiyatı 93 bin 905 dolarla rekor kırarken, yeni günde 92.500 dolar seviyesinde seyrediyor.
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