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Altın tekrar yükselişe geçti! 20 Kasım'da gram ve çeyrek altın

Altın tekrar yükselişe geçti! 20 Kasım'da gram ve çeyrek altın Ons ve gram altın rekor üzerine rekor kırıyorken, Donald Trump'ın ABD başkanlık seçimini kazanması ile birlikte düşüşe geçmişti. Bu hafta ise altın sınırlı yükselişini devam ettirerek kayıplarını telafi etme doğrultusunda ilerliyor.