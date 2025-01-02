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Altın ve döviz fiyatlarında son durum! 2 Ocak'ta piyasalar

Altın ve döviz fiyatlarında son durum! 2 Ocak'ta piyasalar Altın fiyatları yeni yılın ilk gününe yükselerek başladı. Ons altın 2 bin 634 dolarda, gram altın 2 bin 994 lirada ve dolar ise 35,3730 liradan işlem görüyor.