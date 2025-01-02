Altın ve döviz fiyatlarında son durum! 2 Ocak'ta piyasalar

Yılbaşı tatilinin ardından küresel piyasalar, işlemlere başladı.
Altının ons fiyatı yılı 2 bin 623 dolardan tamamlarken, ons altın 2024 yılını yüzde 27,16 değer kazancıyla tamamlamış oldu.
Yılın ilk işlem gününde ise altının ons fiyatı yüzde 0,3 yükselişle 2 bin 634 dolardan alıcı buluyor.
Ons altın: 2 bin 634 dolar (Rekor: 270,44 dolar)
ALTIN FİYATLARI
Gram altın: 2 bin 994 lira (Rekor: 3 bin 71 lira)
Çeyrek altın: 5 bin 77 lira
Cumhuriyet altını: 20 bin 689 lira
Tam altın: 20 bin 311 lira
Yarım altın: 10 bin 155 lira
DÖVİZ FİYATLARI
Dolar/TL, salı günü yatay seyirle 35,3647 liradan kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın hemen üzerinde 35,3730 lira seviyesinden işlem görüyor.
Dolar 35,3730 liradan, euro ise 36,7620 liradan güne başladı.
İstanbul Kapalıçarşı’da 35,3710 liradan alınan dolar 35,3730 liradan, 36,7600 liradan alınan euro ise 36,7620 liradan satılıyor.
Dolar: 35,3730 lira
Euro: 36,7620 lira
BORSA'DA YÜKSELİŞ
BIST 100 endeksi güne yüzde 0,28 yükselişle 9.858,10 puandan başladı
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