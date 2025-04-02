Altın ve dövizde son durum! 2 Nisan'da altın, dolar ve euro fiyatları

Küresel çaptaki riskler ve merkez bankalarının alımlarıyla desteklenen altının ons fiyatı dün 3 bin 149 doları test etti.
Şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,4 yükselişe 3 bin 126 dolardan alıcı buluyor.
Yurt içinde altın fiyatları ise şöyle:
AYTIN FİYATLARI
Gram altın: 3 bin 805 lira
Çeyrek altın: 6 bin 453 lira
Cumhuriyet altını: 26 bin 290 lira
Tam altın: 25 bin 811 lira
Yarım altın: 12 bin 905 lira
DÖVİZ
Dolar/TL, dün yatay seyirle 37,9420'den kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışının hemen üzerinde 37,9867 seviyesinden işlem görüyor.
Dolar: 37,9867 lira
Euro: 41,1120 lira
Sterlin: 49,2423 lira
Dolar endeksi ise yatay seyirle 104,2 seviyesinde bulunuyor.
BORSA İSTANBUL
Yurt içinde Ramazan Bayramı öncesi son işlem günü olan cuma gününde alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,49 değer kazanarak 9.659,48 puandan tamamladı.
BRENT PETROL
Brent petrolün varil fiyatı da önceki kapanışın hemen üzerinde 74,3 dolardan satılıyor.
BITCOIN
Kripto para piyasasında en fazla işlem gören para birimi Bitcoin, yüzde 0,64 artış ve 533,4 dolar yükselişle 83 bin 980,9 dolardan işlem görüyor.
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