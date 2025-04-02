Altın ve dövizde son durum! 2 Nisan'da altın, dolar ve euro fiyatları

AA & Ensonhaber

Küresel çaptaki riskler ve merkez bankalarının alımlarıyla desteklenen altının ons fiyatı dün 3 bin 149 doları test etti.

Şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,4 yükselişe 3 bin 126 dolardan alıcı buluyor.

Yurt içinde altın fiyatları ise şöyle:

AYTIN FİYATLARI

Gram altın: 3 bin 805 lira

Çeyrek altın: 6 bin 453 lira

Cumhuriyet altını: 26 bin 290 lira

Tam altın: 25 bin 811 lira

Yarım altın: 12 bin 905 lira

DÖVİZ

Dolar/TL, dün yatay seyirle 37,9420'den kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışının hemen üzerinde 37,9867 seviyesinden işlem görüyor.

Dolar: 37,9867 lira

Euro: 41,1120 lira

Sterlin: 49,2423 lira

Dolar endeksi ise yatay seyirle 104,2 seviyesinde bulunuyor.

BORSA İSTANBUL

Yurt içinde Ramazan Bayramı öncesi son işlem günü olan cuma gününde alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,49 değer kazanarak 9.659,48 puandan tamamladı.

BRENT PETROL

Brent petrolün varil fiyatı da önceki kapanışın hemen üzerinde 74,3 dolardan satılıyor.

BITCOIN

Kripto para piyasasında en fazla işlem gören para birimi Bitcoin, yüzde 0,64 artış ve 533,4 dolar yükselişle 83 bin 980,9 dolardan işlem görüyor.