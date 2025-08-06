Altın ve dövizde son durum: 6 Ağustos piyasaları

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump’ın ilaç ve yarı iletken ithalatına yönelik tarife sinyali vermesi ve ülkede zayıf gelen hizmet sektörü verilerinin etkisiyle karışık bir seyir izleniyor.

Küresel risklerin yanı sıra ABD ekonomisine ilişkin endişelerin artması altına yönelimi artırırken, altının ons fiyatı dün yüzde 0,2 artışla 3 bin 380 dolara çıkarak yükselişini 4. işlem gününe taşıdı.

Altının onsu yeni günde ise yüzde 0,2 azalışla 3 bin 376 dolardan alıcı buluyor.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 4 bin 417 lira

Çeyrek altın: 7 bin 489 lira

Cumhuriyet altını: 30 bin 507 lira

Tam altın: 29 bin 951 lira

Yarım altın: 14 bin 976 lira

DÖVİZ

Dolar endeksi dün yüzde 0,1 artışla 98,7 seviyesinde günü tamamlarken, şu sıralarda yatay seyrediyor.

Dolar/TL, dün yatay seyirle 40,6710'dan kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın hemen üzerinde 40,6897'den işlem görüyor.

DÖVİZ FİYATLARI

Döviz fiyatlarında son durum şöyle:

Dolar: 40,6897 lira

Euro: 47,1697 lira

Sterlin: 54,1841 lira

BRENT PETROL

Brent petrolün varil fiyatı da şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 67,8 dolarda bulunuyor.

NEW YORK BORSASI

New York Borsası'nda dün S&P 500 endeksi yüzde 0,49, Nasdaq endeksi yüzde 0,65 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,14 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne ise pozitif bir seyirle başladı.

BORSA İSTANBUL

Dün yatay bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,03 değer kaybederek 10.849,96 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat ise dün akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,35 yükselerek 12.303,00 puanda işlem gördü.

BITCOIN

Kripto para piyasasında en fazla işlem gören para birimi olan Bitcoin, yüzde 0,15 (167 dolar) düşüşle 114.011,3 dolardan işlem görüyor.