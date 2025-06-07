Altın ve gümüş yatırımının getirileri karşılaştırıldı

AA

Yatırımcılar altına yöneldi, ancak sepetlerine bir miktar gümüş de eklemeyi ihmal etmedi.

Kamuoyu ise altının mı yoksa gümüşün mü daha çok kazandırdığını merak ediyor.

Değerli metallerin fiyatları, küresel ekonomik gelişmelere göre değişiyor.

Altın ve gümüş gibi kolay alınıp satılabilen metaller, yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor.

GÜMÜŞ ÖNE ÇIKTI

Yapılan araştırmalar, uzun vadede altın ve gümüşün benzer oranlarda kazandırdığını gösteriyor. Ancak gümüş, az da olsa altının önüne geçti.

KÜRESEL EKONOMİ FİYATLARI ETKİLİYOR

Son dönemde küresel ekonomide önemli gelişmeler yaşandı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın başlattığı ticaret savaşları, piyasalarda fiyatlar üzerinde büyük etki yarattı.

Trump, birçok ülkeye ek gümrük vergileri getirdi. Bazılarını erteledi, bazılarını düşürdü, bazılarına ise dokunmadı.

Bu korumacı yaklaşım, ticaret dengesini bozdu, fiyat algısını değiştirdi ve enflasyonu artırarak küresel ekonomide dalgalanmalara neden oldu.

ZOR ZAMANLARIN DEĞERLİ METALİ: ALTIN

Başta altın geliyor. Zor zamanlarda en çok tercih edilen değerli metal olarak öne çıkıyor. Belirsizlik ortamlarında ise fiyatı daha da yükseliyor.

GÜMÜŞ HIZLI YÜKSELDİ

Altınla birlikte gümüş fiyatları da pozitif etkilendi ve hızlı yükseldi. Gümüş yatırımcısı 13 yılın en yüksek seviyelerini gördü ve rahat nefes aldı.

5 YILDA ALTIN NE KAZANDIRDI? (YÜZDE 1.040)

Altın yatırımcısı yılbaşında 1 gram altını 2 bin 984 liradan almıştı. Günümüzde ise gram altın 4 bin 174 lira seviyelerinde.

Altın yatırımcısı yılbaşından bu yana yüzde 40 getiri sağladı.

Altın, 1 yılda ise yüzde 69.53 oranında getiri sağladı.

2 yıl öncesine göre gram altının fiyatı 1.361 lira seviyesindeydi. Altın böylece 2 yılda yüzde 206 kazandırmış oldu.

3 yıl önce gram altın 981 liraydı. Gram altın yatırımcısına 3 yılda yüzde 325 kazandırmış oldu.

4 yıl önce gram altın 526 liradan alıcı buluyordu. 4 yıldaki getirisi yüzde 693 oldu.

5 yıl önce gram altın 366 liraydı ve bugüne oranladığımızda getirisi yüzde 1.040 olmuş.

5 YILDA GÜMÜŞ NE KAZANDIRDI? (YÜZDE 1.101)

Gümüş yatırımcısı yılbaşında 1 gram gümüşü 32,8604 liradan almıştı. Günümüzde ise gümüşün gramı 45,3070 lira seviyelerinde. Başka bir deyişle gümüş yatırımcısı yılbaşından bu yana yüzde 38 getiri sağladı.

Geçtiğimiz yıl bu zamanlar gümüşün gramı 32,3832 liradan satılıyordu. Gümüş tam bir yılda yüzde 40 oranında getiri sağladı.

2 yıl öncesine dönersek gümüşün gram fiyatı 16,5713 lira seviyesindeydi. Gümüş böylece 2 yılda yüzde 174 kazandırmış oldu.

3 yıl önce yani tarihler 7 Haziran 2022'yi gösterdiğinde gümüşün gramı 11,7890 liraydı. Gümüş yatırımcısına 3 yılda yüzde 284 kazandırmış oldu.

4 yıl önce bugüne dönersek gümüşün gramı 7,7378 liradan alıcı buluyordu. 4 yıldaki getirisi yüzde 486 oldu.

5 yıl önce gümüşün gramı 3,7715 liraydı ve bugüne oranladığımızda getirisi yüzde 1101 olmuş.

100 BİN LİRANIN GETİRİSİ

2020 yılı Haziran ayında 100 bin liralık altın alınsaydı para 1 milyon 140 bin lira olacaktı.

2020 yılı Haziran ayında 100 bin liralık gümüş alınsaydı para 1 milyon 201 bin lira olacaktı.