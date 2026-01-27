Altın ve gümüşte tarihte eşi görülmemiş seviyeler! Uzmanlar yatırımcıları uyardı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Küresel piyasalarda güven bunalımı derinleşirken altın ve gümüş, fiyat tarihinde daha önce görülmemiş seviyelere ulaştı.

Ons altın 5 bin 100 dolara yaklaşırken, ons gümüş 110 dolar seviyesini aştı.

Her iki kıymetli metal de son 40 yılın en güçlü aylık performanslarını sergiliyor.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Candaş Atalay’a göre bu yükselişler, geçici bir dalgadan ziyade küresel sistemdeki güven kaybının yansıması niteliğinde.

ALTIN 26 YILIN, GÜMÜŞ 46 YILIN REKORUNU KIRDI

Altın, yılın başından bu yana ABD doları bazında yüzde 18,1 oranında değer kazandı. Bu performans, Eylül 1999’dan bu yana görülen en güçlü aylık yükseliş olarak kayda geçti.

Gümüşteki tablo ise çok daha sert. Gümüş, 2026’nın başından bu yana yüzde 52,1’lik yükselişle Aralık 1979’dan bu yana en güçlü aylık sıçramasını yaşıyor.

ABD VARLIKLARINA GÜVEN AZALIYOR, ALTINA TALEP ARTIYOR

Son dönemde ABD yönetiminin aldığı tutarsız kararlar, küresel ölçekte ABD varlıklarına olan güveni zayıflatıyor. Para birimlerine duyulan güvenin azalması, kıymetli metalleri doğal bir sığınak haline getiriyor. Bu süreçte merkez bankaları ve büyük fonlar, fiyat seviyesinden bağımsız şekilde altın alımlarını sürdürüyor.

RAFİNERİLER ÜRETİM ÖNCELİKLERİNİ DEĞİŞTİRDİ

Dünyanın önde gelen rafinerileri, artan talep nedeniyle üretim stratejilerini revize etti. 1 ons ve üzeri altın ürünlerine öncelik verilirken, 5-10-20 gram gibi küçük külçelerin üretimi geçici olarak durduruluyor. Bu durum, talebin kısa vadeli yatırımcıdan değil, servetini korumak isteyen uzun vadeli yatırımcılardan geldiğine işaret ediyor.

GÜMÜŞTE PİYASA SEÇİCİ DAVRANIYOR

Gümüş piyasasında ise daha kontrollü bir tablo öne çıkıyor. Birçok büyük platform, minimum gümüş alım tutarını 20 bin dolara yükseltmiş durumda. Teslimat süreleri uzarken, fiziki gümüşe erişim zorlaşıyor. Uzmanlara göre bu durum, kısa vadeli “turist yatırımcı” yerine uzun vadeli değer yatırımcısının tercih edildiğini gösteriyor.

GÜMÜŞTE SERT DÜZELTME RİSKİ MASADA

Tarihsel veriler, gümüşte her büyük yükselişin ardından sert düzeltmeler yaşandığını gösteriyor. Atalay’a göre kısa vadede gümüşte yüzde 30-35’lik bir geri çekilme sağlıklı bir denge yaratabilir. 75 dolar seviyelerine doğru bir düzeltme olasılığı masada kalırken, yılın ikinci yarısında 165 dolar seviyeleri güçlü bir hedef olarak öne çıkıyor.

ALTINDA GERİ ÇEKİLMELER ALIM FIRSATI OLARAK GÖRÜLÜYOR

Altın tarafında ise tablo daha net. Her geri çekilme, kısa sürede yeni alımlarla karşılanıyor. Özellikle Çin ve Hindistan’da, fiyat düşüşü bekleyen ciddi bir alıcı kitlesi bulunuyor. Atalay, 2026 için ons altında 6 bin 100 dolar hedefini korurken, gram altında 10 bin TL seviyesinin giderek daha gerçekçi hale geldiğini vurguluyor.

UZMANDAN ALTIN YATIRIMCISINA 5 KRİTİK ÖNERİ

-Alımları zamana yay

-Fiziki mi hesap altını mı aldığını netleştir

-Kısa vadeli dalgalanmalara odaklanma

-Geri çekilmelerde panik yapma

-Altını kâr değil, güvence aracı olarak gör

ALTIN YATIRIMCISININ KAÇINMASI GEREKEN 5 HATA

-Zirve korkusuyla acele karar almak

-Borçlanarak altın almak

-Tüm birikimi tek varlığa bağlamak

-Söylentiyle işlem yapmak

-Altını kısa vadeli kazanç aracı sanmak