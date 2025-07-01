Altın yeniden atağa geçti

Doların güçsüzleşmesi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi sinyalleri yurt dışında altının fiyatını artırdı.
Piyasalardaki iyimserlik havası altında artışa neden oldu.
Yatırımcılar, 2025 yılında en az iki faiz indirimi olasılığını fiyatlamaya başladı.
Altının ons fiyatı yeni güne yüzde 0,6 yükselişle 3 bin 323 dolardan başladı ancak günün sonuna doğru 3 bin 354 dolara kadar çıktı.
YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI
Gram altın: 4 bin 297 lira
Çeyrek altın: 7 bin 287 lira
Cumhuriyet altını: 29 bin 690 lira
Tam altın: 29 bin 148 lira
Yarım altın: 14 bin 585 lira
REKOR ALTIN FİYATLARI
Ons altın: 3 bin 500
Gram altın: 4 bin 300