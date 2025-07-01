Altın yeniden atağa geçti

Doların güçsüzleşmesi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi sinyalleri yurt dışında altının fiyatını artırdı.

Piyasalardaki iyimserlik havası altında artışa neden oldu.

Yatırımcılar, 2025 yılında en az iki faiz indirimi olasılığını fiyatlamaya başladı.

Altının ons fiyatı yeni güne yüzde 0,6 yükselişle 3 bin 323 dolardan başladı ancak günün sonuna doğru 3 bin 354 dolara kadar çıktı.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 4 bin 297 lira

Çeyrek altın: 7 bin 287 lira

Cumhuriyet altını: 29 bin 690 lira

Tam altın: 29 bin 148 lira

Yarım altın: 14 bin 585 lira

REKOR ALTIN FİYATLARI

Ons altın: 3 bin 500

Gram altın: 4 bin 300