Altın zirvedeki yerini koruyor, döviz yatay seyirde
AA

Altının ons fiyatı dün günü yüzde 0,9 düşüşle 3 bin 210 dolardan tamamlarken, yeni günde yüzde 0,5 artışla 3 bin 225 dolardan işlem görüyor.

Ons altının rekoru ise 3 bin 245 dolar.

Yurt içinde altın fiyatları ise şöyle:

Gram altın: 3 bin 945 lira

Çeyrek altın: 6 bin 691 lira

Cumhuriyet altını: 27 bin 265 lira

Tam altın: 26 bin 774 lira

Yarım altın: 13 bin 386 lira

Gram altında ise rekor, İBB soruşturmalarının açıklandığı gün çıktığı 4 bin 2 lira olmuştu.

DOLAR/TL

Dolar/TL, dün yüzde 0,1 düşüşle 38,0305'ten kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışının hemen üzerinde 38,0468 seviyesinden işlem görüyor.

Döviz fiyatları şöyle:

Dolar: 38,0468 lira

Euro: 43,2151 lira

Sterlin: 50,3992 lira

BORSA İSTANBUL

Yurt içinde dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,45 değer kazanarak 9.423,62 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı nisan vadeli kontrat ise dün akşam seansında yüzde 0,1 değer kazancıyla 10.474,00 puana çıktı.

BRENT PETROL

Brent petrolün varil fiyatı ise şu sıralarda yüzde 0,1 değer kazancıyla 64,6 dolar seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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Aslı Didari
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