Altın zirvedeki yerini koruyor, döviz yatay seyirde

Altının ons fiyatı dün günü yüzde 0,9 düşüşle 3 bin 210 dolardan tamamlarken, yeni günde yüzde 0,5 artışla 3 bin 225 dolardan işlem görüyor.
Ons altının rekoru ise 3 bin 245 dolar.
Yurt içinde altın fiyatları ise şöyle:
Gram altın: 3 bin 945 lira
Çeyrek altın: 6 bin 691 lira
Cumhuriyet altını: 27 bin 265 lira
Tam altın: 26 bin 774 lira
Yarım altın: 13 bin 386 lira
Gram altında ise rekor, İBB soruşturmalarının açıklandığı gün çıktığı 4 bin 2 lira olmuştu.
DOLAR/TL
Dolar/TL, dün yüzde 0,1 düşüşle 38,0305'ten kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışının hemen üzerinde 38,0468 seviyesinden işlem görüyor.
Döviz fiyatları şöyle:
Dolar: 38,0468 lira
Euro: 43,2151 lira
Sterlin: 50,3992 lira
BORSA İSTANBUL
Yurt içinde dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,45 değer kazanarak 9.423,62 puandan tamamladı.
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı nisan vadeli kontrat ise dün akşam seansında yüzde 0,1 değer kazancıyla 10.474,00 puana çıktı.
BRENT PETROL
Brent petrolün varil fiyatı ise şu sıralarda yüzde 0,1 değer kazancıyla 64,6 dolar seviyesinde bulunuyor.
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