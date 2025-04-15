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Altın zirvedeki yerini koruyor, döviz yatay seyirde

Altın zirvedeki yerini koruyor, döviz yatay seyirde ABD Başkanı Donald Trump tarafından getirilen gümrük tarifesi uygulamaların oluşturduğu belirsizliklerle ons altın değerini artırırken yurt içinde gram altın da ona paralel ilerleyişini sürdürüyor.