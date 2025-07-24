Altında düşüş sürüyor: Gram fiyatı 4 bin 393 liraya geriledi

Dünya genelinde ekonomik görünüm, merkez bankalarının faiz kararları ve jeopolitik riskler yatırımcıların yönünü belirlemeye devam ediyor.

Küresel piyasalarda artan risk iştahı, güvenli liman varlıklarına olan talebi zayıflatırken, altın fiyatlarında aşağı yönlü seyir dikkat çekiyor.

Özellikle ticaret ilişkilerine dair gelen olumlu haberler ve ekonomik toparlanma sinyalleri, altında düşüş eğilimini hızlandırdı.

ALTIN FİYATI DÜŞÜŞTE

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 1,1 azalışla 4 bin 407 liradan tamamlamıştı.

Altının gram fiyatı, yeni güne ise düşüşle başlamasının ardından saat 10.05 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,2 düşerek, 4 bin 393 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 7 bin 358 liradan, cumhuriyet altını 29 bin 683 liradan satılıyor.

ONS ALTIN DA YÜZDE 0,3 GERİLEDİ

Altının ons fiyatı da yeni güne düşüşle başlamasının ardından yüzde 0,3 azalışla 3 bin 376 dolardan işlem görüyor.

Küresel piyasalarda ticaret görüşmelerine ilişkin gelen olumlu haber akışı varlık fiyatları üzerinde etkili olurken, azalan ticaret belirsizliklerinin etkisiyle altın fiyatlarında düşüş eğilimi devam ediyor.

PİYASALAR FAİZ KARARLARINA ODAKLANDI

Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin faiz kararı, yurt dışında ise ECB'nin faiz kararı, ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ile dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 450 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 320 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.