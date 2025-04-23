Altında keskin düşüş

ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarife politikası ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'a karşı tutumu piyasalarda belirsizliğe neden olduğu için altın fiyatları rekor kırmıştı.
Trump son açıklamalarında Powell ve Çin'e karşı olumlu söylemlerde bulununca pozitif bir etki oluştu. Bu etki, yatırımcıları "güvenli limandan uzaklaştırarak riskli yatırımlara yöneltti.
Altın fiyatları ayrıca kırdığı rekorun ardından, yatırımcıların satışa yönelmesiyle uzmanların beklediği geri çekilmeyi yaşıyor.
ONS ALTIN 3 BEN 305 DOLARA GERİLEDİ
Ons altın rekorlar kırdığı günün ardından 185 dolar düşüşle 3 bin 305 dolara indi.
YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI:
Gram altın: 4 bin 69 lira
Çeyrek altın: 6 bin 910 lira
Cumhuriyet altını: 28 bin 159 lira
Tam altın: 27 bin 645 lira
Yarım altın: 13 bin 832 lira
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