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Altında keskin düşüş

Altında keskin düşüş Ons altın 3 bin 500 dolardan 3 bin 305 dolara geriledi. Yurt içinde gram altın 4 bin 69 liradan işlem görüyor ve dün 7 bin 289 olan çeyrek altın da 6 bin 910 liraya düştü.