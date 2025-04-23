Bitcoin tekrar 90 bin doların üzerine çıktı

Özel Haber

ABD Başkanı Donald Trump'ın kripto paralara verdiği destekle 109 bin 114 doları bulan Bitcoin, yine Trump'ın gümrük tarifelerini resti ile 80 bin doların altına çekilmişti.

Trump'ın tarife açıklamaları ve Fed Başkanı Powell'a yönelik söylemlerinin ardından dün piyasalardan pozitif ayrışarak yükselişe geçen kripto para piyasaları, yükselişini sürdürmeye devam etti.

Lider kripto Bitcoin son 24 saatte yaklaşık yüzde 6 yükselirken altcoinler de yükseliş görüldü.

BITCOIN'DE TEKRAR 100 BİN DOLAR BEKLENTİSİ GÜÇLENDİ

Bitcoin dünkü yükselişini bugüne taşıdı ve uzmanların beklentisi doğrultusunda tekrar 100 bin dolara doğru ilerliyor.

Kripto para birimi şu anda ise en fazla 93 bin 863,9 doları gördükten sonra yatay seyirde yüzde 6 ve 5 bin 312,4 dolar yükselerek 93 bin 790,3 dolardan işlem görüyor.

BITCOIN 93 BİN 790,3 DOLARDA

Bu gelişme en çok rezervlerinde Bitcoin bulunduran ülkelere yaradı.

DİĞER KRİPTO PARALAR

Ethereum yüzde 14,35 yükselişle 1800 dolardan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda Solana yüzde 8,56 yükselişle 151,01 dolardan işlem görürken XRP yüzde 7,33 yükselişle 2,22 dolardan, Dogecoin ise yüzde 13,33 yükselişle 0,1824 dolardan işlem görüyor.