JPMorgan ve Goldman Sachs altın tahminini artırdı

Haber Merkezi

Amerikan yatırım bankası JPMorgan, artan durgunluk riskleri, artan ABD tarifeleri ve ABD-Çin ticaret savaşından kaynaklanan devam eden gerginlikler nedeniyle altın fiyatlarının 2026'nın ikinci çeyreğine kadar ons başına 4 bin dolar eşiğini geçeceğini öngörüyor.

Banka, 2025'in dördüncü çeyreğine kadar ons başına ortalama 3 bin 675 dolar altın fiyatı öngörüyor ve talep beklentileri aşarsa daha erken 4 bin doları aşma olasılığı var.

"YATIRIMCI VE MERKEZ BANKASI TALEBİ"

JPMorgan altın tahminin güncellemesinin nedeni olarak, "Altın fiyatlarının gelecek yıl ons başına 4 bin dolara doğru gideceği yönündeki tahminimizin temelinde, bu yıl net olarak çeyrek başına ortalama 710 ton civarında seyreden güçlü yatırımcı ve merkez bankası altın talebi yatıyor. Ancak, merkez bankası talebinin beklenmedik şekilde düşmesi veya ABD ekonomisinin tarifelere karşı direnç göstermesi durumunda düşüş senaryosu konusunda uyarıyor ve bu durum, Federal Rezerv'in enflasyon riskleriyle mücadelede proaktif olmasına yol açabilir." açıklamasında bulundu.

JPMORGAN'IN ALTIN TAHMİNİ:

2025'te 3 bin 675 dolar

2026'da 4 bin dolar

GOLDMAN SACHS BEKLENTİSİNİ GÜNCELLEDİ

Çok uluslu ABD yatırım bankası Goldman Sachs, yakın zamanda 2025 yıl sonu altın tahminini ons başına 3 bin 300 dolardan 3 bin 700 dolara güncelledi ve fiyatların 2025 yılı sonunda ons başına 4 bin 500 dolara yaklaşabileceği senaryolarını belirledi.

GOLDMAN SACHS’IN ALTIN TAHMİNİ:

2025'te 3 bin 700 dolar

2026'da 4 bin 500 dolar