Altında son altı ayın en sert düşüşü

AA & Ensonhaber

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ekonomik dinamiklerdeki köklü değişimlere dikkat çekerek, küresel ölçekte “daha sık ve kalıcı arz şoklarının” yaşanabileceği uyarısını yineledi. Powell, 2020 sonrası dönemde ekonomik koşulların ciddi biçimde farklılaştığını belirtirken, bu yeni ortamda Fed’in para politikası stratejisinin de gözden geçirileceğini ifade etti.

Nisan ayında açıklanan TÜFE verisi, enflasyonun beklenenden zayıf seyrettiğini ortaya koydu. Aylık bazda yüzde 0,2’lik artış gösteren enflasyon verisi, piyasaların Fed’e ilişkin beklentilerini de şekillendirdi. Para piyasalarında ilk faiz indiriminin eylül ayına erteleneceği öngörülürken, 2025 yılı sonuna kadar iki indirim yapılacağı tahmin ediliyor. Fed’in tarife kaynaklı fiyat baskılarını yakından izlemeyi sürdüreceği düşünülüyor.

Bu gelişmelerin etkisiyle ABD 10 yıllık tahvil faizi haftayı 5 baz puan artışla yüzde 4,44 seviyesinde tamamlarken, dolar endeksi yüzde 0,8 artarak 101,1’e yükseldi.

ALTINDA GÜVENLİ LİMAN ZAYIFLADI: SON 6 AYIN EN KÖTÜ HAFTASI

Küresel piyasalarda risk iştahının artması ve doların güçlenmesi, değerli metaller üzerinde baskı oluşturdu. ABD ile Çin arasında ticari tansiyonun düşmesiyle güvenli liman talebi zayıflarken, altının ons fiyatı 3.200 dolar seviyelerine geriledi. Bu, 11 Kasım 2024’ten bu yana görülen en sert haftalık düşüş oldu.

Uzmanlar, faiz getirisi bulunmayan altının özellikle düşük faiz dönemlerinde daha cazip hale geldiğini belirtiyor. Ancak Fed politikaları, güçlü dolar ve ABD-Çin arasında sağlanan geçici ticaret uzlaşısı, altın üzerindeki baskıyı artırdı.

Haftalık bazda değer kayıpları şöyle gerçekleşti: altın yüzde 2,7, platin yüzde 0,8, paladyum yüzde 1,6 ve gümüş yüzde 1,4 oranında değer kaybetti.

BAZ METALLERDE DALGALI SEYİR: TARİFE ENDİŞESİ STOKLARI YÜKSELTTİ

Baz metaller piyasası, tamamlanan haftada dalgalı bir görünüm sergiledi. ABD ile Çin arasında tansiyonun düşmesi büyüme beklentilerini desteklerken, ticaret tarifelerinin yarattığı stok fazlaları fiyatları aşağı çekti.

ABD’ye yönelen yüksek navlun trafiği, Chicago Ticaret Borsası’nda (CME) bakır stoklarının yıl başından bu yana yüzde 81 artmasına neden oldu. Bu durum, CME ile Londra Metal Borsası (LME) arasındaki fiyat farkını da daralttı.

Bu hafta Sumitomo Metal’in, Batı Avustralya’daki Winu bakır-altın projesinden yüzde 30 pay alması, sektörde uzun vadeli yatırım işaretleri verdi.

Fiyatlar bazında kurşun yüzde 1, çinko yüzde 1,3 ve alüminyum yüzde 2,4 artarken, bakır yüzde 1,3 ve nikel yüzde 1,6 geriledi.

PETROL FİYATLARI YÜKSELDİ

ABD-Çin arasında ticaret geriliminin geçici olarak durulması, petrol piyasalarında ikinci haftalık yükselişi beraberinde getirdi. Trump yönetiminin ticaret politikasına dair belirsizlikler sürse de, piyasalarda iyimserlik havası etkisini artırdı.

Öte yandan, Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleşen Rusya-Ukrayna barış görüşmeleri ve ABD-İran nükleer müzakerelerine dair haber akışı da petrol fiyatlarını etkiledi. Uzmanlar, olası bir nükleer anlaşmayla İran’ın üretimini artırabileceğini ve bunun da küresel arz dengesini değiştirebileceğini değerlendiriyor.

Çin'in nisan ayındaki LNG talebi, Ekim 2022’den bu yana en düşük seviyeye inerken, ABD'den çıkan doğal gaz kargoları Avrupa pazarına yönlendirildi.

Hafta sonunda Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1,8 artarken, New York Ticaret Borsası’nda doğal gaz fiyatı yüzde 12,4 oranında düştü.

BUĞDAYDA YENİ ORTAKLIK: MISIR VE RUSYA'DAN STRATEJİK HAMLE

Tarım emtia piyasasında, ihracat haberleri ve iklim kaynaklı arz endişeleri fiyatlarda dalgalanmaya neden oldu. ABD Tarım Bakanlığı (USDA), biri eski, diğeri yeni mahsule yönelik toplamda 804 bin tonluk “gizli” buğday satışını duyurdu.

Mısır, Güney Kore ve Meksika başta olmak üzere 1,67 milyon tonluk buğday ihracatıyla son 20 haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Ayrıca, Mısır ile Rusya arasında buğday ticaretini izlemek üzere ortak komite kurulması planı açıklandı. Bu adım, Karadeniz bölgesindeki tahıl arzının takibinde yeni bir dönem başlatabilir.

Hafta bazında Chicago Ticaret Borsası’nda soya fasulyesi yüzde 0,1 ve mısır yüzde 1,5 gerilerken, pirinç yüzde 0,8 ve buğday yüzde 0,6 oranında değer kazandı.

KAKAODA SERT YÜKSELİŞ: EL NİNO VE LOJİSTİK SORUNLAR ETKİLİ

Batı Afrika’da rekolte düşüşü ve kalitedeki bozulmalar, kakaoda keskin fiyat artışlarına neden oldu. El Nino kaynaklı kuraklıklar ve sağanaklar, mahsule zarar verirken, sevkiyatlardaki yavaşlama ve artan spekülatif işlemler fiyatları destekledi.

Intercontinental Exchange verilerine göre, haftalık bazda kakao fiyatları yüzde 18,9 yükseldi. Diğer tarım emtialarında ise kayıplar dikkat çekti: pamuk yüzde 2,2, şeker yüzde 1,2, kahve ise yüzde 5,7 oranında geriledi.