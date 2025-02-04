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Küresel piyasalarda ticaret savaşı fiyatlamaları sürüyor.

Ticaretteki gerilime ilk tepkisi negatif olan ons altın, ilerleyen saatlerde yeniden rekor seviyelere yaklaştı.

Hal böyle olunca en çok tercih edilen yatırım araçlarından biri olan altında son durum ve ne olacağı merak edilmeye başlandı.

Yurt içi ve yurt dışı piyasalarda öne çıkan gelişmelerin grafiklerle yorumlandığı Bloomberg HT'deki “Grafik Düellosu” isimli programda da altındaki gelişmeler ele alındı.

ALTINDAKİ REKOR YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Pelin Yantur ve Burcu Kıratlı'nın sunumuyla yayınlanan programda sunucu Yantur, altındaki son gelişmeleri aktardı.

Yantur, 2024'ün son çeyreğiyle birlikte yükselişte olan altında 2025'te de aynı durumun devam ettiğini aktardı.

Ayrıca 2 bin 700 dolar seviyelerinden 2 bin 808 dolar seviyesine çıkan ons altının 2025'in başından bu yana hızlı bir başlangıç yaptığı da paylaşıldı.

CANLI YAYINDA GRAFİK ÜZERİNDEN ANLATTI

Bu yükselme sonrası altın yatırımcısının gözünü kulağını bu tarafa çevirdiği söyleyen Pelin Yantur, daha sonra altının yükselme nedenlerini anlattı.

Yantur, belirsizliğin ve ticari savaşların artmasının altının rekordan rekora koşmasını sağlayan en büyük nedenlerden biri olduğunu belirtti.

FED'in faiz indiriminde devam kararı gelirse ve enflasyonist baskılar sürerse altında artışın devam edeceğini aktaran Yantur'un ifadeleri şu şekilde:

"ALTIN, 2025'İN BAŞINDAN BERİ YILA HIZLI BİR BAŞLANGIÇ YAPTI"

2024’ün son çeyreğinden itibaren olan sürece bakacak olursak 2025’in son gününe kadarki süreçte altın rekordan rekora adeta. Rekora bakacak olursak, rekor tarafındaki seviyede 2 bin 700 dolar seviyesinde bir fiyatlamaya denk gelirken bugün gelinen noktada 2 bin 808 dolar seviyesinde ons altın tarafındaki bir fiyatlamayı beraberinde getiriyor. Zaten aslında 2024’ün son çeyreğinden itibaren dalgalı bir seyirdi, sonrasında 2025’in başından beri yıla hızlı bir başlangıç yapmış gibi duruyor. Özellikle yılın ilk zirvesini, rekorunu yakalamış duruyor. Dolayısıyla altın yatırımcısı gözünü kulağını bu tarafa çevirmiş durumda.

ALTININ ARTIŞ NEDENLERİNİ SIRALADI