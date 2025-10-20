Altını haftaya yükselişle başladı: Gramı 5 bin 754 TL'den işlem görüyor

- Altın, haftaya dolar ve euro karşısında değer kazanarak başladı.
- Gram altın 5 bin 754 TL'den işlem görüyor.
- Cumhuriyet altını 40 bin TL'yi aştı.
Altın fiyatları, geçtiğimiz haftanın son gününde sert bir düşüş yaşarken yeni haftaya yükselişle başladı.
Küresel piyasalardaki değişkenlik, altın fiyatlarına doğrudan etki ediyor.
ALTIN HAFTAYA YÜKSELİŞLE BAŞLADI
Haftanın ilk günü ons altın, 4 bin 263 dolardan işlem görüyor.
Yarım altın ise 20 bin TL seviyesine yaklaştı.
Gram altın alış fiyatı 5 bin 753 TL, çeyrek altın ise 9 bin 943 TL'den işlem görüyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 5 bin 753 TL
Satış: 5 bin 754 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 9 bin 943 TL
Satış: 10 bin 79 TL
YARIM ALTIN
Alış: 19 bin 885 TL
Satış: 20 bin 159 TL
TAM ALTIN
Alış: 39 bin 139 TL
Satış: 39 bin 909 TL