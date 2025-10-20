Abone ol: Google News

Altını haftaya yükselişle başladı: Gramı 5 bin 754 TL'den işlem görüyor

Altın, yeni haftaya dolar ve euro karşısında değer kazanarak başladı. Gram altın, 5 bin 700 TL'nin üzerinde işlem görmeye devam ederken, Cumhuriyet altını ise 40 bin TL'yi geçti.

Yayınlama Tarihi: 20.10.2025 09:32
  • Altın, haftaya dolar ve euro karşısında değer kazanarak başladı.
  • Gram altın 5 bin 754 TL'den işlem görüyor.
  • Cumhuriyet altını 40 bin TL'yi aştı.

Altın fiyatları, geçtiğimiz haftanın son gününde sert bir düşüş yaşarken yeni haftaya yükselişle başladı.

 Küresel piyasalardaki değişkenlik, altın fiyatlarına doğrudan etki ediyor.

ALTIN HAFTAYA YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Haftanın ilk günü ons altın, 4 bin 263 dolardan işlem görüyor.

Yarım altın ise 20 bin TL seviyesine yaklaştı.

Gram altın alış fiyatı 5 bin 753 TL, çeyrek altın ise 9 bin 943 TL'den işlem görüyor.

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 5 bin 753 TL

Satış: 5 bin 754 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 9 bin 943 TL

Satış: 10 bin 79 TL

YARIM ALTIN

Alış: 19 bin 885 TL

Satış: 20 bin 159 TL

TAM ALTIN

Alış: 39 bin 139 TL

Satış: 39 bin 909 TL

