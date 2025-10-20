Altını haftaya yükselişle başladı: Gramı 5 bin 754 TL'den işlem görüyor Altın, yeni haftaya dolar ve euro karşısında değer kazanarak başladı. Gram altın, 5 bin 700 TL'nin üzerinde işlem görmeye devam ederken, Cumhuriyet altını ise 40 bin TL'yi geçti.

Göster Hızlı Özet Altın, haftaya dolar ve euro karşısında değer kazanarak başladı.

Gram altın 5 bin 754 TL'den işlem görüyor.

Cumhuriyet altını 40 bin TL'yi aştı. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Altın fiyatları, geçtiğimiz haftanın son gününde sert bir düşüş yaşarken yeni haftaya yükselişle başladı. Küresel piyasalardaki değişkenlik, altın fiyatlarına doğrudan etki ediyor. ALTIN HAFTAYA YÜKSELİŞLE BAŞLADI Haftanın ilk günü ons altın, 4 bin 263 dolardan işlem görüyor. Yarım altın ise 20 bin TL seviyesine yaklaştı. Gram altın alış fiyatı 5 bin 753 TL, çeyrek altın ise 9 bin 943 TL'den işlem görüyor. GRAM ALTIN FİYATI Alış: 5 bin 753 TL Satış: 5 bin 754 TL ÇEYREK ALTIN FİYATI Alış: 9 bin 943 TL Satış: 10 bin 79 TL YARIM ALTIN Alış: 19 bin 885 TL Satış: 20 bin 159 TL TAM ALTIN Alış: 39 bin 139 TL Satış: 39 bin 909 TL Ekonomi Haberleri GSS borçlarına af geliyor: 3,1 milyar TL’lik borç silinecek

Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında

Asgari ücret maratonu öncesi kritik toplantı bugün yapılacak