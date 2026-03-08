Altınını satan, ikinci el otoya yöneliyor

Altındaki düşüş ikinci el araç piyasasını canlandırdı.

Son dönemde altın fiyatlarındaki gerileme, yatırımcıların gözünü alternatif yatırım araçlarına çevirmesine neden oldu.

Ekonomistler, özellikle ikinci el araç piyasasında talebin arttığını belirtiyor.

Yatırımcılar, değer kaybeden altının yerine nakitlerini ikinci el otomobillere yönlendiriyor. Piyasa yetkilileri, bu hareketin araç fiyatlarını yukarı çektiğini ve satışların hızlandığını aktarıyor.

Uzmanlar, altın gibi geleneksel yatırım araçlarındaki dalgalanmaların, her zaman piyasada farklı fırsatlar doğurduğuna dikkat çekiyor. Bu dönemde bilinçli alım-satım yapmanın önemine vurgu yapılıyor.

İSRAİL-İRAN SAVAŞI

28 Şubat'ta İsrail'in ABD desteğiyle İran'a saldırması ile başlayan süreç İran'ın İsrail ABD üstlerine sahip Körfez ülkelerine saldırmasıyla alevlendi. Ardından İran, Hürmüz Boğazı'nı geçişe kapattı. Petrol ve doğalgaz fiyatları arttı, altın fiyatları düştü. Yatırımcı da yönünü ikinci el araca çevirdi.

800 BİN VE 1,5 MİLYON TL ARASINDAKİ ARAÇLARIN İLGİ GÖRÜYOR

Savaşın başında yükselişe geçen altın kâr satışlarıyla geriledi. Ramazan Bayramı'nın yaklaşması nedeniyle de araç alanları hareketlerdi. Böylece yatırımcı otomobil almayı seçti. Özellikle 800 bin ve 1,5 milyon TL arasındaki araçların ilgi gördüğü, eşin ödemenin de arttığı belirtiliyor.