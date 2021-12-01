Altının gram fiyatı 767 liradan işlem görüyor

Bugün altının gram fiyatı 767 liradan işlem görürken çeyrek altın 1.260 lira, Cumhuriyet altını ise 5 bin 138 liradan satılıyor.

Dün piyasalar üzerindeki Omicron varyantının ekonomiye etkisine ilişkin endişeler, bu sabah yerini sakin bir seyre bıraktı.

Dün dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 3,6 üzerinde 765,5 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından ise şimdi 767 lira seviyesinde işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN 1.260 LİRADAN İŞLEM GÖRÜYOR

Saat 10.35 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 766,8 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.260 lira, Cumhuriyet altını da 5 bin 138 liradan satılıyor.

ALTININ ONS FİYATI ARTTI

Altının ons fiyatı, küresel anlamda yaşanan gelişmelerin ışığında şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,9 artışla 1.786 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, altının ons fiyatında 1.830 doların önemli direnç, 1.780 doların destek konumuna geldiğini bildirdi.