Altının gramı 2 bin 227 liradan işlem görüyor Üst üste 9 işlem gününde yükselen altının ons fiyatı, dün yüzde 1,1 azalışla günü 2 bin 158 dolardan tamamladı. Ons altın bugüne 2 bin 158 dolardan devam ederken yurt içinde altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 227 lira seviyesinden işlem görüyor.

AA

Dün altının ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden gram fiyatı, günü yüzde 1 düşüşle 2 bin 225 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne ise değer kazancıyla başlamasının ardından yüzde 0,2 artışla 2 bin 227 lira seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 778 liradan, Cumhuriyet altını 15 bin 395 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı: 2 bin 160 dolar

Altının ons fiyatı da şu sıralarda yüzde 0,1 yükselişle 2 bin 160 dolardan alıcı buluyor.

Yurt içinde serbest piyasada altın fiyatları:

Gram altın: 2 bin 227 lira

Çeyrek altın: 3 bin 778 lira

Cumhuriyet altını: 15 bin 395 lira

Tam altın: 15 bin 115 lira

Yarım altın: 7 bin 557 lira

Fed'in faiz adımları beklentisi fiyatları yükseltiyor

Analistler, ABD'de enflasyonun beklentileri aşmasına karşın ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine haziranda başlayabileceğine ilişkin beklentilerin değişiklik göstermemesinin altının ons fiyatını desteklediğini ifade etti.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), şubatta aylık bazda beklentiler dahilinde yüzde 0,4 artarken, yıllık bazda yüzde 3,2 yükselişle piyasa tahminlerini aştı.

Dün ülkede açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesine rağmen geçen hafta Fed Başkanı Jerome Powell'ın yaptığı açıklamalarda, faiz indirimlerine "bu yılın bir noktasında" başlamanın muhtemel olduğuna ilişkin sözle yönlendirmeleri yatırımcılar yakından takip etti.

ABD'de çekirdek TÜFE beklentileri aştı

Ayrıca, dün açıklanan verilere göre, çekirdek TÜFE de şubatta aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 3,8 ile piyasa beklentilerinin üzerinde arttı. Söz konusu gelişmelerle birlikte dün ABD hazinesinin gerçekleştirdiği ihalelerin ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi 6 baz puan artarak yüzde 4,16 seviyesine çıktı.

Enflasyon verilerinin ardından para piyasalarında, Fed'in faiz indirimine başlama ihtimali mayısta yüzde 15 ve haziranda yüzde 66 ile fiyatlanıyor.

Ons altında destek ve direnç konumu

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 170 ve 2 bin 190 doların direnç, 2 bin 150 ve 2 bin 140 dolar seviyelerinin ise destek olarak öne çıktığını kaydetti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)