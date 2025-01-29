Altının gramı 3 bin 176 liradan işlem görüyor

Dün, ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,9 azalışla 3 bin 150 liradan tamamladı.
Altının gramı, bugüne yatay başlamasının ardından ise şimdi 3 bin 176 liradan işlem görüyor.
Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 585 liradan, Cumhuriyet altını 21 bin 937 liradan satılıyor.
ONS ALTIN DÜŞÜŞ EĞİLİMİNE GEÇTİ
Altının ons fiyatı da önceki kapanışın hemen altında 2 bin 759 dolardan işlem görüyor.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklayacağı faiz kararı yatırımcıların odağında bulunurken karar öncesi varlık fiyatları karışık seyrediyor.
POWELL'IN AÇIKLAMALARI DİNLENECEK
Karar sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalarda, bankanın projeksiyonlarına ilişkin ipuçları da yatırımcıların odağında olacak.
FED KARARLARINA TRUMP'IN MÜDAHALESİ ENDİŞELERİ
Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın faizlerin indirilmesi gerektiğine yönelik söylemleriyle Fed'in gelecek dönemde uygulayacağı politikalar arasında uyuşmazlık çıkabileceğine dair endişelerin de piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini kaydetti.
FED'İN FAİZ İNDİRMESİ BEKLENMİYOR
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yarınki yılın ilk para politikası toplantısında politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, Bankanın yılın ilk faiz indirimine yüzde 59 ihtimalle mayıs ayında gitmesi bekleniyor.
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