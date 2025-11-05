Altının gramı 5 bin 368 liradan işlem görüyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gramı, günü yüzde 1,7 azalışla 5 bin 330 liradan tamamladı.

Yeni güne yükselişle başlayan gram altın, saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,7 üstünde 5 bin 368 lira seviyesinde bulunuyor.

ONS FİYATI GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Çeyrek altın 9 bin 61 liradan, cumhuriyet altını ise 36 bin 105 liradan satılıyor.

Güne yükselişle başlayan altının ons fiyatı yüzde 0,7 artışla 3 bin 965 dolarda seyrediyor.

MERKEZ BANKALARININ ALTIN ALIMI SÜRÜYOR

Analistler, ABD'de faiz indirimine ilişkin öngörülerin hala masada olmasının altın fiyatlarını desteklediğini söyledi.

Yatırımcıların hisse senedi piyasalarındaki sert düşüşlerden dolayı da altın ve tahvil gibi güvenli liman varlıklara yöneldiğini ifade eden analistler, merkez bankalarının altın alımlarına devam ettiğini aktardı.