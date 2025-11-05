Altının gramı 5 bin 368 liradan işlem görüyor

- Altının gramı güne yükselişle başlayarak 5 bin 368 liradan işlem görüyor.
- Ons fiyatı yüzde 0,7 artışla 3 bin 965 dolarda seyrediyor.
- Analistlere göre, faiz indirimi öngörüleri ve hisse senedi piyasalarındaki düşüşler altın fiyatlarını destekliyor.
Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gramı, günü yüzde 1,7 azalışla 5 bin 330 liradan tamamladı.
Yeni güne yükselişle başlayan gram altın, saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,7 üstünde 5 bin 368 lira seviyesinde bulunuyor.
ONS FİYATI GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI
Çeyrek altın 9 bin 61 liradan, cumhuriyet altını ise 36 bin 105 liradan satılıyor.
Güne yükselişle başlayan altının ons fiyatı yüzde 0,7 artışla 3 bin 965 dolarda seyrediyor.
MERKEZ BANKALARININ ALTIN ALIMI SÜRÜYOR
Analistler, ABD'de faiz indirimine ilişkin öngörülerin hala masada olmasının altın fiyatlarını desteklediğini söyledi.
Yatırımcıların hisse senedi piyasalarındaki sert düşüşlerden dolayı da altın ve tahvil gibi güvenli liman varlıklara yöneldiğini ifade eden analistler, merkez bankalarının altın alımlarına devam ettiğini aktardı.