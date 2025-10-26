Altının gramı 5 bin 544 liradan işlem görüyor

- Altın fiyatlarındaki dalgalanmalar yatırımcıları şaşırttı.
- Gram altın 5 bin 544 TL seviyesine kadar düştü.
- ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşına ilişkin endişelerin azalması düşüşü tetikledi.
Altın fiyatlarındaki hareketlilik sürüyor.
Bir süredir yükseliş içerisinde olan altın fiyatları da gerilemeye devam ediyor.
ALTININ GRAMI 5 BİN 544 LİRADAN İŞLEM GÖRÜYOR
ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşına ilişkin endişelerin azalmasıyla altın fiyatları düşüş eğilimde.
Gram altın 5 bin 544 TL, çeyrek altın 8 bin 870 TL, ata altın 38 bin 958 liraya kadar geriledi.
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4 bin 111,89
Satış: 4 bin 114,21
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 5 bin 544,31
Satış: 5 bin 545,35
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 8 bin 870,89
Satış: 9 bin 066,64
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 35 bin 483,58
Satış: 36 bin 155,66
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 38 bin 202,00
Satış: 38 bin 617,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 17 bin 686,35
Satış: 18 bin 133,28