Altının gramı 5 bin 544 liradan işlem görüyor

Altın fiyatlarındaki hareketlilik sürüyor.

Bir süredir yükseliş içerisinde olan altın fiyatları da gerilemeye devam ediyor.

ALTININ GRAMI 5 BİN 544 LİRADAN İŞLEM GÖRÜYOR

ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşına ilişkin endişelerin azalmasıyla altın fiyatları düşüş eğilimde.

Gram altın 5 bin 544 TL, çeyrek altın 8 bin 870 TL, ata altın 38 bin 958 liraya kadar geriledi.

ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

Alış: 4 bin 111,89

Satış: 4 bin 114,21

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 5 bin 544,31

Satış: 5 bin 545,35

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 8 bin 870,89

Satış: 9 bin 066,64

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 35 bin 483,58

Satış: 36 bin 155,66

TAM ALTIN FİYATI

Alış: 38 bin 202,00

Satış: 38 bin 617,00

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 17 bin 686,35

Satış: 18 bin 133,28