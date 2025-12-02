Altının gramı 5 bin 742 liradan işlem görüyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın günü, önceki kapanışın yüzde 0,2 üstünde 5 bin 778 liradan tamamladı.

Güne değer kaybıyla başlayan gram altın, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,7 altında 5 bin 742 lira seviyesinde bulunuyor.

ONS FİYATI 4 BİN 205 DOLAR SEVİYESİNDE

Çeyrek altın 9 bin 550 liradan, Cumhuriyet altını ise 38 bin 51 liradan satılıyor.

Güne düşüşle başlayan altının ons fiyatı önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 4 bin 205 dolarda seyrediyor.

Japonya Merkez Bankası'na (BoJ) ilişkin faiz artırım beklentilerinden kaynaklanan tahvil faizlerindeki yükselişler, altın fiyatlarını olumsuz etkiliyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı, cuma günü açıklanacak çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi verisinin de altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olabileceği tahmin ediliyor.