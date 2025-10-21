Abone ol: Google News

Altının gramı 5 bin 833 liradan işlem görüyor

Gram altın güne düşüşle başlamasının ardından 5 bin 833 liradan işlem görürken çeyrek altın 10 bin 150 liradan, Cumhuriyet altını 40 bin 460 liradan satılıyor.

AA AA
Yayınlama Tarihi: 21.10.2025 11:33
Altının gramı 5 bin 833 liradan işlem görüyor
  • Gram altın, önceki kapanışın yüzde 0,3 altıyla 5 bin 833 liradan işlem görüyor.
  • Çeyrek altın 10 bin 150 liradan, Cumhuriyet altını ise 40 bin 460 liradan satılıyor.
  • ABD ve Çin arasındaki ticaret geriliminin azalması ve güvenli liman varlıklara olan talebin düşmesi, altın fiyatlarında gerilemeye neden oldu.

Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gramı, günü yüzde 2,2 artışla 5 bin 855 liradan tamamladı.

Gram altın, güne düşüşle başladı.

GRAM ALTIN 5 BİN 833 TL'DEN İŞLEM GÖRÜYOR

Altının gramı, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 5 bin 833 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 10 bin 150 liradan, Cumhuriyet altını 40 bin 460 liradan satılıyor.

ONS FİYATI 4 BİN 325 DOLAR SEVİYESİNDE

Güne düşüşle başlayan altının ons fiyatı da önceki kapanışın yüzde 0,7 altında 4 bin 325 dolarda seyrediyor.

ABD ve Çin arasındaki ticaret geriliminin azalmasıyla güvenli liman varlıklara talep azalırken altın fiyatlarında da düşüşler görülüyor.

Ekonomi Haberleri