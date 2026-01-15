Memur-Sen, Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde: Gelirde adalet, ücrette denge istiyoruz

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ankara’da bir araya gelen Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) üyeleri adına açıklamayı, Genel Başkan Ali Yalçın yaptı. Yalçın, memurların 2026 yılının ilk zamlı maaşını aldığı gün meydanlara çıktıklarını belirterek, yapılan zammın yetersiz olduğunu vurguladı.

Memur-Sen; gelirde adaletin sağlanması, ücretlerde dengenin kurulması ve kamuda çalışma barışının tesis edilmesi çağrısında bulundu.

SEYYANEN ZAM TALEBİ

Konfederasyon ayrıca seyyanen zam yapılmasını, 3600 ek göstergenin hayata geçirilmesini, gelir vergisinin yüzde 15’e sabitlenmesini, kamu görevlisi emeklilerine seyyanen zam verilmesini ve kapsamlı bir ücret reformu gerçekleştirilmesini talep etti.

"TAHAMMÜLÜMÜZ KALMADI"

Toplu sözleşme sürecinde hakem heyetinin duyarsız davrandığını söyleyen Ali Yalçın, “Memurla karşı ilk maaş gününde, aynı işi yapan ancak farklı statülerde çalışanlar arasındaki adaletsizlik daha da belirginleşiyor. Gelir dağılımı bozuluyor, kamuda çalışanlar arasındaki fark giderek açılıyor. Bu adaletsizliği konuşmak için sorumlu bakanlığın önündeyiz. Derdimiz ekmeğimizdir. Mücadelemiz, masada sesimizi duymayanlara sahada sesimizi duyurmaktır. Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçeyi dengeledi ancak memurların bütçesini hesaba katmadı. Hakem Heyeti gerçekleri görmedi. Süte zam geldi, kiraya zam geldi; insanlar artık tasarruf yapamaz hâle geldi.” dedi.