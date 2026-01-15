BDDK: KKM sıfıra yaklaştı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (BDDK) göre, Kur Korumalı Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) geçen yıl hem oransal hem de miktarsal olarak önemli düşüş kaydetti.

KKM hesapları, geçen yıl yüzde 99,4 ve 1 trilyon 123 milyar 390 milyon lira azalışla 6 milyon 509,4 liraya geriledi.

Geçen yıl KKM hesaplarına yönelik önemli gelişmeler yaşandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılı Para Politikası Metni'nde KKM'den çıkışı resmi bir hedef olarak açıkladı ve son dönemde yaptığı toplantılarda KKM'nin yakın zamanda sonlandırılacağını vurguladı.

2025 KKM İÇİN BİTİŞ YILI OLDU

Bu kapsamda TCMB, ilk olarak şubat ayında KKM hesaplarından çıkış stratejisi kapsamında tüzel kişilerin hesap açma ve yenileme işlemlerinin sonlandırıldığını bildi.

TCMB, 23 Ağustos'tan itibaren ise gerçek kişiler için KKM hesaplarında (YUVAM hesapları hariç) yenileme ve açılış işlemleri yapılmayacağını duyurmuştu.

NEREDEYSE SIFIRLANDI

Böylece, Aralık 2024'te 1 trilyon 129 milyar 899 milyon lira seviyesinde bulunan KKM bakiyesi, geçen yıl sonu itibarıyla 10 milyon liranın altına gerileyerek neredeyse sıfırlandı.