Çevre Bakanlığı, mevzuata aykırı üretime 154 milyon lira ceza kesti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2025'te mevzuata aykırı üretim yapan firmalara verilen cezaları aktardı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2025'te gerçekleştirilen 23 bin 425 denetimde mevzuata aykırı üretim yapan firmalara 154 milyon 563 bin lira ceza uygulandığını bildirdi.

"YAPI MALZEMELERİ SEKTÖRÜNDE ÜRÜN GÜVENLİĞİNE ÖNEM VERİLİYOR"

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, yapı malzemeleri sektöründe ürün güvenliğini sağlamak amacıyla ekiplerin sahada bulunduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda 2025 yılında 81 ilde gerçekleştirdiğimiz 23 bin 425 denetimde, mevzuata aykırı üretim yapan firmalara 154 milyon 563 bin lira ceza uyguladık." ifadesine yer verildi.