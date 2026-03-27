Yayınlama:
Altının gramı 6 bin 389 liradan işlem görüyor
Güvenli liman olarak görülen altın, bir süredir inişli çıkışlı bir tabloda seyrediyor. Çarşamba günü yükselen altın fiyatları, dün Orta Doğu'daki hareketlilikle tekrar düşüşe geçti. Gram altın, 6 bin 389 liradan, ons altın ise 4 bin 468 dolardan satışa sunuluyor.

Orta Doğu'daki hareketlilik piyasalarda da dalgalanmalara yol açıyor.

Dün altının ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 2,9 altında 6 bin 240 liradan tamamladı.

Güne yükselişle başlayan gram altın, saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 2,4 üstünde 6 bin 389 lira seviyesinde bulunuyor.

ONS ALTIN FİYATI: 4 BİN 468 DOLAR

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 11 bin 690 liradan, Cumhuriyet altını 46 bin 280 liradan satılıyor.

Altının onsu, önceki kapanışın yüzde 2,1 üstünde 4 bin 468 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)

