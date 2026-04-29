Altının gramı 6 bin 643 liradan işlem görüyor

Altının onsu sabah saatlerinden itibaren 4 bin 585 dolardan işlem görürken gram altın 6 bin 643 TL olarak güne başladı. Çeyrek altın 10 bin 938 liradan, Cumhuriyet altını ise 43 bin 652 liradan işlem görüyor.
Küresel piyasalarda altın fiyatları, Fed’in faiz kararı öncesinde dalgalı seyrini sürdürüyor.
Orta Doğu'da artan gerilim ve tıkanan ABD-İran görüşmeleri, fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam ediyor.
GRAM ALTIN 6 BİN 657 LİRADAN İŞLEM GÖRÜYOR
Dün ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,7 değer kaybıyla 6 bin 657 liradan tamamladı.
Güne düşüşle başlayan gram altın, saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 azalışla 6 bin 643 lira seviyesinde bulunuyor.
ONS ALTIN FİYATI: 4 BİN 585 DOLAR
Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 938 liradan, Cumhuriyet altını 43 bin 652 liradan satılıyor.
Altının onsu, önceki kapanışının yüzde 0,3 altında 4 bin 585 dolardan işlem görüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)