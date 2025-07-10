Altının kilogram fiyatı 4 milyon 295 bin liraya çıktı

Standart altının kilogram fiyatı dün, günü 4 milyon 246 bin liradan tamamlamıştı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, en düşük 4 milyon 289 bin lira, en yüksek 4 milyon 297 bin lirayı gördü.

Altının kilogramı günün sonunda günün sonunda yüzde 1,2 artışla 4 milyon 295 bin liraya yükseldi.

ALTINDA İŞLEM HACMİ

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 798 milyon 236 bin 181,35 lira, işlem miktarı ise 186,07 kilogram oldu.

TÜM METALLERDE İŞLEM HACMİ

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 859 milyon 320 bin 235,72 lira olarak gerçekleşti.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 4 bin 275 lira

Çeyrek altın: 7 bin 251 lira

Cumhuriyet altını: 29 bin 543 lira

Tam altın: 29 bin 4 lira

Yarım altın: 14 bin 502 lira