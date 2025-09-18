Altının kilogram fiyatı 4 milyon 970 bin liraya geriledi

Standart altının kilogram fiyatı dün, günü 4 milyon 993 bin 999,5 liradan tamamlamıştı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 4 milyon 970 bin liraya geriledi.

ALTININ KİLOGRAMI GÜN İÇİNDE 5 MİLYON LİRAYI GEÇTİ

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 787 bin lira, en yüksek 5 milyon 150 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,5 azalışla 4 milyon 970 bin lira oldu.

İŞLEM MİKTARI

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 9 milyar 567 milyon 908 bin 185,2 lira, işlem miktarı ise 1.933,13 kilogram oldu.

TÜM METALLERDE TOPLAM İŞLEM HACMİ

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 10 milyar 80 milyon 458 bin 568,94 lira olarak gerçekleşti.